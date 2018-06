ECB promluvila. Tak skončí program kvantitativního uvolňování

Evropská centrální banka na svém dnešním zasedání rozhodla o dalších krocích v rámci utahování měnové politiky. Program kvantitativního uvolňování by na základě toho měl skončit v prosinci 2018. Ještě předtím bude jeho měsíční objem snížen z 30 miliard euro na 15 miliard.

Rada guvernérů ECB dnes v souladu s udržitelnou korekcí vývoje inflace a na základě aktualizované prognózy – zahrnující inflační a mzdové tlaky, včetně možných rizik inflačního výhledu – rozhodla, že čisté nákupy aktiv v měsíčním objemu 30 miliard euro potrvají do konce září. Poté, po měsíci září, ECB očekává, že – pokud data potvrdí střednědobý inflační výhled – dojde na osekání měsíčního objemu na 15 miliard euro. Čisté nákupy aktiv v této hodnotě pak budou trvat až do konce prosince 2018, přičemž poté bude program kvantitativního uvolňování ukončen.

Sazby byly dále ponechány beze změny. Rada guvernérů současně očekává, že úroky zůstanou na současných úrovních minimálně do léta 2019 a v každém případě tak dlouho, dokud to bude potřeba, aby bylo zaručeno, že vývoj inflace odpovídá současným očekáváním ohledně udržitelného tempa růstu cen. Reinvestice dluhopisů před splatností pak budou pokračovat v plné výši po delší dobu, a to tak dlouho, dokud to ECB uzná za vhodné.

Dnešní rozhodnutí tak bylo uskutečněno na základě aktuální potřeby akomodativního charakteru měnové politiky, který zajišťuje pokračující udržitelnou konvergenci inflace směrem k, avšak stále pod inflační cíl na 2 % v rámci střednědobého období, stojí ve vyjádření centrální banky.

Původně jsme očekávali, že bude ECB na svém červnovém zasedání mnohem opatrnější – rozhodně jsme nečekali natolik konkrétní zmínku o budoucnosti sazeb. Oznámený scénář je ale i tak v souladu s původní představou o pozvolném osekávání čistých nákupů aktiv až do jeho pravděpodobného konce v prosinci.

Aktuální reakce trhů může být ale poněkud překvapivá – euro oslabuje o více než půl procenta a výnosy evropských dluhopisů padají. Jako vysvětlení se nabízí především zklamání z oznámení ponechání sazeb na současných úrovních minimálně do léta 2019. Ve hře jsou samozřejmě i dozvuky včerejšího Fedu, který naopak představil ještě agresivnější utahování měnové politiky.

V tuto chvíli je na pořadu dne tisková konference guvernéra ECB Draghiho, která bude zahájena ve 14:30.