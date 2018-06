Akciová korekce, nebo začátek hlubokého medvědího trendu? Rozhodnout není jednoduché

Akciové trhy většinou začnou klesat před začátkem recese. Korekce na akciových trzích se objevují v průměru jednou za 20 měsíců, ale jen jedna třetina z nich přejde v medvědí trh. A medvědí trendy bez recese jsou výjimečné, takže když je recese neodvratitelná, může to investorům napovědět, kdy se neškodná korekce může změnit v medvědí trend. Trochu složitě řečeno, ale vlastně celkem jasné. Jenže tak jednoduše to nefunguje.

Předpovídat dění na trzích nebo v ekonomice nelze, ale je pravděpodobné, že recese v USA nyní nehrozí, a pokud nedojde k události podobné té v roce 1987, neměli bychom se obávat ani medvědího trendu na akciovém trhu. Když zároveň víme, že recese bez propadu cen akcií nezačne, nemusíme sledovat ekonomiku. Stačí naopak sledovat trhy, abychom věděli, co se bude dít v ekonomice.

Na to, zda to tak skutečně funguje, se zaměřil Urban Carmel z webu Financial Sense. Za příklad si vzal posledních 50 let, během nichž jsme v USA byli svědky 7 recesí. Index S&P 500 dosáhl vrcholu a začal klesat před recesí v šesti z těchto případů, v roce 1990 začal index klesat až se začátkem recese. Index v průměru začal klesat 7 měsíců před recesí, takže dal investorům dostatečně předem najevo, že se blíží pokles ekonomiky.

Problém tohoto přístupu je v tom, že ne všechny propady cen akcií signalizují recesi. Od roku 1950 zaznamenal index S&P 500 35 korekcí, při nichž klesl alespoň o 10 %, ale jen v deseti případech se z poklesu vyvinul medvědí trend (propad alespoň o 20 %).

Korekce sice na investory působí negativně a mnozí mají pocit, že se blíží medvěd, nicméně jde o poměrně časté jevy, které nastávají v průměru jednou za 20 měsíců. Když Paul Samuelson ironicky tvrdil, že "akciové trhy předpověděly devět z pěti posledních recesí", byl vůči akciím ještě shovívavý, protože ve skutečnosti jich předpověděly 35 z 10.

V rámci těchto deseti recesí se na trzích dostavil medvědí trend v devíti případech. Jelikož tedy recese téměř vždy vedou k medvědím trhům, poznání toho, zda se blíží pokles ekonomiky, může výrazně usnadnit určování toho, jestli se korekce přemění v medvědí trend.