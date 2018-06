ECB oznámila konec QE, euro padá, čeká se na konferenci

Evropská centrální banka dnes podle očekávání nezměnila nastavení úrokových sazeb . V dalších bodech ale byla nečekaně konkrétní a představila jasnou podobu konce QE. Program nákupů dluhopisů se má v září zúžit ze současných 30 na 15 mld. EUR měsíčně. Tímto tempem mají nákupy pokračovat do konce roku, kdy ustanou.Rozhodnutí je stále podmíněno daty, která budou chodit z ekonomiky . Nakoupené maturující dluhopisy budou v plné výši reinvestovány ještě po delší dobu - tak dlouho, jak ECB uzná za vhodné. Úrokové sazby chce ECB držet beze změny nejméně do léta 2019.Už úvodní rozhodnutí ECB obsahuje překvapivě konkrétní informace nejen o konci QE, ale také o budoucím vývoji sazeb. Obojí je však v souladu s našimi předpoklady - v tomto ohledu nejde o nic nečekaného. Krátké výnosy v eurozóně a oslabující euro ale ukazují, že trh čekal zřejmě víc - možná ukončení celého programu už v září, možná dřívější růst sazeb. Nyní už má trh také možnost do značné míry zhodnotit vyznění Fedu a ECB, a je tedy možné, že se do poklesu eurodolaru se zpožděním promítá jestřábí tón americké centrální banky. Nyní se obchoduje na 1,1730 a o další volatilitu se od 14:30 může postarat Mario Draghi na tiskové konferenci.