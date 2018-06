Internet věcí bude do roku 2023 mít 3,5 miliardy zařízení

Počet zařízení připojených přes internet (IoT) se do roku 2023 zvýší ze současných stovek milionů na 3,5 miliardy. Přispěje k tomu rozsáhlé nasazování IoT v Číně. Zhruba pětinu mobilního datového provozu budou tvořit připojení přes sítě nové generace 5G. Bude to zároveň 1,5 násobek celkového současného provozu v sítích 4G, 3G a GSM. Vyplývá to ze studie společnosti Ericsson.



První generace 5G koncových zařízení přenášejících pouze data se očekává v druhé polovině roku 2018. První komerčně prodávané chytré telefony podporující 5G jsou očekávány na začátku následujícího roku, přičemž k podpoře velmi vysokých frekvenčních pásem by mělo dojít mezi začátkem a polovinou roku 2019.





Mobilní operátoři na celém světě zprovoznili více než 60 mobilních IoT sítí, většinou využívající mobilní sítě LTE. V Severní Americe jsou tyto aplikace soustředěny v logistice a řízení vozových parků, zatímco v Číně jsou to chytrá města a chytré zemědělství.Očekává se, že Severní Amerika bude průkopníkem zavádění 5G s tím, že všichni hlavní američtí operátoři plánují spustit 5G mezi koncem roku 2018 a polovinou roku 2019. Na konci roku 2023 by mělo být téměř 50 procent všech mobilních připojení v Severní Americe uskutečněno v 5G sítích. Severovýchodní Asie následuje s 34 procenty a západní Evropa s 21 procenty. V České republice začne aukce frekvencí pro 5G v druhé polovině příštího roku, testování 5G ale proběhne už letos na podzim.Stejně jako u předchozích generací mobilních sítí se i u 5G očekává, že se ke komerčnímu použití nasadí nejdříve v hustě obydlených městských oblastech, ve kterých poskytne vylepšené širokopásmové mobilní připojení a pevné bezdrátové připojení (FWA). Další možnosti využití přicházejí například z automobilového a zpracovatelského průmyslu , veřejných služeb a zdravotnictví.V průběhu předpokládaného období se odhaduje osminásobný nárůst mobilního datového provozu, který dosáhne téměř 107 exabytů měsíčně, což je objem dat, který odpovídá tomu, že každý mobilní zákazník na světě bude sledovat full HD video deset hodin měsíčně. Do roku 2023 by měly celosvětově 5G sítě přenášet více než 20 procent mobilního datového provozu.