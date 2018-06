Čína v rámci sledování brzy zaostří na auta

Čína údajně zavede národní program sledování aut za pomocí systému elektronické identifikace, čímž navýší sledování občanů o další nástroj. Plán se má zavádět 1. července, kdy se mají při registraci aut instalovat identifikační čipy na radiovou frekvenci. Zezačátku to má být dobrovolné, ale od ledna 2019 již povinné. Úřady v dokumentech označily tento plán za způsob, jak zlepšit veřejnou bezpečnost a zmírnit zhoršující se dopravní situaci. Ta trápí čínská města, protože přispívá ke znečištění ovzduší.

Ale na největším automobilovém trhu s prodejem skoro 30 milionů vozů ročně rozšíří podle odborníků tento systém čínskou sledovací síť. Tato síť již zahrnuje široce rozšířené kamery, technologii na rozpoznávání obličeje a online sledování.

Snaha vytvořit síť ke sledování?

„Vše se děje na pozadí dost autoritářské vlády,“ řekl Ben Green, výzkumník na Berkman Klein Center for Internet and Society Harvardské univerzity, který zkoumá data a technologie pod správou měst. „Je opravdu těžké představit si, že by se to primárně nevyužívalo jako právně vynucené sledování a jiné formy společenské kontroly.“ Čínské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost, které bude tento plán nasazovat, stejně jako výzkumný ústav ministerstva pro řízení dopravy, který relevantní standardy navrhl, na žádost o komentář neodpověděly.

V rámci vytvoření sítě se budou radiofrekvenční identifikační čipy připínat na čelní skla aut. Čtecí zařízení podél silnic budou odečítat informace o těchto autech v momentě, kdy projedou kolem nich a získaná data pošlou na ministerstvo veřejné bezpečnosti. Systém bude získávat informace jako SPZ a barvu automobilů. Také pozná, když vozidlo projede kolem kontrolních stanovišť, ale na rozdíl od sledování přes GPS nebude pozici auta sledovat neustále.

V USA a jinde se tyto čipy instalují na placení automatického mýtného. Také se používají u vozového parku komerčních nákladních aut na sledování jejich pozice a zboží, které převáží. Čínský plán „bude jistě největším vládním programem na světě,“ řekl Manuel Moreno, viceprezident u Neology, společnosti ze San Diega, která poskytuje technologii čipů pro automobilový trh v USA a Mexiku. Mexiko například národní systém přijalo, ale odborníci říkají, že implementace je roztříštěná. Mexiko navíc prodá asi 1,5 milionu nových aut ročně oproti 29 milionům aut ročně v Číně.

Výhody systému

V současné době úřady včetně těch čínských častěji sledují auta přes videozáznamy SPZ. Kamery jsou obecně stále levnější než čtečky na radiofrekvenční čipy. Ale čtečky čipů mají tu výhodu, že fungují i za mlhavého počasí, kdy je špatná viditelnost, a rychleji zpracovávají informace, řekl Sanjay Sarma, profesor na MIT a odborník na technologii radiofrekvenčních čipů.

Systém radiofrekvenčních čipů by také mohl získat informace o vozidle s falešnou SPZ, řekl odborník. To je na některých místech v Číně problém, protože ve snaze snížit znečištění omezuje vjezd vozidel do určitých zón v závislosti na čísle SPZ.

Loni Peking zveřejnil několik detailů svého plánu, který na dobrovolné bázi začne 1. července, a je veřejný i online skrze publikaci čínského systému národních standardů. Neuvádí se, proč úřady tento systém zavádějí. Ale starší dokumenty cosi naznačují.

Koncem roku 2014, kdy Čínský výzkumný ústav pro řízení dopravy ministerstva veřejné bezpečnosti zveřejnil návrh standardů a žádal o komentář veřejnosti, se uvádí, že nový systém je potřebný, aby vyřešil rostoucí problémy jako dopravní situace a teroristické útoky vozidly, které „představují vážný problém a hrozbu společenskému a hospodářskému životu, zejména veřejné bezpečnosti“. Regulace by také podpořila vývoj domácího průmyslu s čipy, přičemž na program se budou používat pouze čipy čínských firem.

Nasazené zkušební programy

Pilotní programy jsou již v několika čínských městech. Východní město Wu-si zavedlo systém radiofrekvenčních čipů v roce 2016 pro taxi, nákladní auta a prostředky veřejné dopravy, kdy v reálném čase importuje data do integrované národní platformy.

Jihovýchodní město Šen-čen představilo podobný systém v roce 2016. Správa Šen-čenu uvedla, že zařízení by sbíralo data vztahující se k vozidlům jako SPZ nebo barva auta, ne osobní informace. „Bezpečnost soukromí občanů bude zajištěna,“ uvádí na svých webových stránkách. Ale odborníci tvrdí, že tato osobně identifikovatelná data nejsou pro efektivní správu měst potřebná. Například dopravní zácpa se může určit pomocí senzorů, které počítají počet vozidel.

„Je to jako další nástroj k masovému sledování,“ řekla Maya Wang, odbornice na Čínu u Human Rights Watch, která se zabývá čínskými programy sledování. „Ke sledování vozidel je určitě potřeba přidat k řetězci dat, který již mají, i důležité detaily lokace.“

Zdroj: The Wall Street Journal