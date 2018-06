Češi málo sportují, více než půlka lidí nedělá nic.

Zatímco 40 % Evropanů alespoň jednou týdně provozuje nějakou fyzickou aktivitu, v České republice je to jen 32 % populace a pouhých 5 % uvádí, že sportuje pravidelně. Více než 60 % Čechů se pohybu nevěnuje vůbec nebo jen zřídka. Takto alarmující jsou výsledky Eurobarometru, výzkumu míry pohybové aktivity a sportování mezi evropskou populací, který uskutečnila Evropská komise.

"Tento průzkum proběhl v Evropě už počtvrté a pro Českou republiku jsou jeho výsledky skutečně alarmující, protože potvrzují negativní trend klesající úrovně pohybové aktivity a sportu v České republice. Celkově se množství pravidelné fyzické aktivity snižuje s věkem, vzděláním a finančním zázemím respondentů,” říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf a České komory fitness.

Na otázku, proč se nevěnují sportu, Evropané nejčastěji odpovídají, že nemají čas (40 %), nemají zájem (20 %) či jim to nedovoluje jejich zdravotní stav (14 %). Zajímavostí z ČR je v tomto případě zjištění, že oproti roku 2019, kdy proběhl minulý průzkum, kleslo o 5 % množství Čechů, kteří nesportují z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Situace “v nesportování” se významně zhoršila v celé Evropě především ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde se nejvíce potvrdil další zajímavý ukazatel, a sice to, že muži sportují více než ženy – 74 % oproti 55 %, 71 % žen a 70 % mužů ve věku nad 55 let nesportuje nikdy nebo jen velice zřídka.

Největší motivací ke sportu je touha být zdravý

Motivací k pravidelnému pohybu je pro 54 % Evropanů dosažení lepšího zdravotního stavu, pro 47 % zlepšení kondice, pro 38 % je sport zároveň relaxací a 30 % v něm vidí i zábavu. Jen 28 % považuje za hlavní motivaci rozvoj fyzických dovedností, což podle odborníků potvrzuje správné směřování fitness sektoru.

"Naším cílem je tato čísla změnit a motivovat Čechy k tomu, aby se hýbali. Aby toužili po lepší kondici, ale především, aby brali sport jako prevenci nemocí. S vyšším věkem lidé chápou, že pohyb je jednou z nejdůležitějších podmínek kvalitního života. Medicína umí prodloužit věk, ale často to bohužel není život ve zdraví, protože 9 z 10 let, o které žijeme déle, nás trápí nemoci. Naším cílem je ale prodloužit věk ve zdraví, a pohyb je podle vědců jediný zaručený a fungující nástroj k jeho dosažení,“ vysvětluje Jana Havrdová.

Pro Evropany je nejčastější pohybovou aktivitou právě fitness – v roce 2017 měl tento druh sportu 60 milionů členů! "Pro Čechy je na prvním místě ve sportech cyklistika, ale fitness má neskutečně velkou nabídku aktivit pro každou věkovou skupinu. Každý si v něm najde to, co ho bude bavit a na co se bude těšit, aby se sportovní aktivita skutečně stala zábavou a součástí každodenního života,“ dodává Jana Havrdová.