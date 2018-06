Novinky prezidenta Zemana: má nový člun, našel článek Peroutky, nebo bude dědečkem?

Prezident Miloš Zeman na čtvrtek svolal nečekaně tiskový briefing. Co chce prezident národu říct, zatím Pražský hrad tají. Podle mluvčího Kanceláře prezidenta Jiřího Ovčáčka ale půjde o "příjemnou událost".

Miloš Zeman svolal na čtvrtek na Pražský hrad novináře. Netradičně se mají sejít u vchodu do Lumbeho zahrady, tedy blízko Lumbeho vily, kde prezidentský pár bydlí. Prezident má mít připravené prohlášení, na dotazy nebude odpovídat.

Okamžitě se vyrojily spekulace, čeho se tiskový briefing prezidenta bude týkat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale odmítl, že by šlo o zásadní prohlášení týkající se prezidentova zdravotního stavu, nebo snad o abdikaci, jak si přejí jeho odpůrci. Podle Ovčáčka má jít o "příjemnou událost". Co tedy prezident může národu oznámit?

1) Jeho dcera Kateřina se bude vdávat

Prezidentova dcera Kateřina zmizela před lety do Londýna, kde začala studovat vysokou školu. O jejím soukromí se toho mnoho neví. Předloni o Vánocích přivezla do Česka ukázat svému otci nového přítele. Letos v dubnu ale Zeman v rozhovoru pro TV Nova exkluzivně prozradit, že "první slečna" už s mladým Američanem nejspíš nechodí.

Respektive prezident uvedl, že si to myslí, protože tentokrát do Lán Kateřina přítele nepřivezla. "Já jsem člověk ostýchavý, takže když Kačenka přijela další rok na Vánoce do Lán bez tohoto Američana, tak jsem neměl odvahu se zeptat, co se mezi nimi stalo. Takže jsem vzal na vědomí, že se zřejmě rozešli," prozradil Zeman.

Ale co když se mýlil a vztah jeho dcery se naopak posouvá dál?