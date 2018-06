Rozbřesk: Revoluční zasedání ECB?

Dnes startuje jedno z nejdůležitějších zasedání ECB v tomto roce. Italská politická krize v druhé polovině května znamenala pro řadu investorů jediné - opětovný odsun konce měnové expanze (QE) do nedohledna. Dnes ovšem vypadá všechno jinak. Po zklidnění italského napětí, centrální bankéři nastartovali jestřábí “kanonádu” - Hansson, Knot, Weidmann, ale především hlavní ekonom ECB Peter Praet. Ten je současně jedním z duchovních tvůrců a největších zastánců politiky QE v ECB a současně také jednou z největších holubic v bankovní radě. Jeho slova o tom, že je inflační cíl ECB skoro naplněn a je třeba přehodnotit QE, mají tedy velmi silnou váhu.



Očekáváme i proto, že ECB dnes oznámí záměr ukončit QE do konce roku, a to pravděpodobně postupným útlumem od konce září. Je možné, že detaily si ještě schová na červencové setkání, “džin z láhve” ovšem bude nenávratně vypuštěn. Rozhodnutí pravděpodobně bude opřeno o vyšší inflační prognózu, a to jak pro tento rok, tak především pro delší období (rok 2020). Současně ECB zůstane velice opatrná ohledně signálů ukazujících na první růst úrokových sazeb.





I tak ovšem bude těžké, aby supernízké eurové výnosy v takové chvíli zůstaly stát na místě. Především krátký konec křivky (dvouleté swapy) a bezpečné desetileté výnosy (německý bund) mají podle našeho názoru potenciál jít po dnešní ECB vzhůru. A v jejich vleku nakonec i euro , které v předtuše rozhodnutí ECB již dnes postupně zpevňuje a nijak mu nepřekáží ani včerejší zvýšení sazeb amerického Fedu.Kombinace vyšší inflace , slabé koruny a o něco rychlejších mezd na české centrální bankéře působí. Jestřábí sérii výroků včera uzavřel Tomáš Nidetzký (jinak spíše blízký guvernérovi). I díky jeho výrokům a ve světle obratu v měnové politice nakonec věříme, že další růst úrokových sazeb může v Česku přijít již v červnu. Nečekáme nicméně, že tento krok nastartuje nové zisky české měny. Spíše pomůže koruně se stabilizací - čelit lépe negativnímu vlivu blížícího se konce QE v eurozóně a vyšších sazeb v USA, což těžce dopadá na velkou část rozvíjejících se trhů včetně střední a východní Evropy Fed si jednoduše nemohl dovolit ignorovat zahřívající se americkou ekonomiku, a tak přitvrdil. Nejenže zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, ale navíc namaloval do prognózy úrokových sazeb ještě další dvě obdobná zvýšení úroků do konce tohoto roku. Podle šéfa Fedu Powella jedním z hlavních důvodů, proč bude pokračovat v restrikci, a to zřejmě rychlejším tempem, je pak i mimo jiné to, že aktuální fiskální expanze dále stimuluje americkou domácí poptávku. Plánovaná další dvě zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů v tomto roce považujeme vzhledem k dobré kondici americké ekonomiky za realistické, ovšem s ohledem na pokračující kvantitativní utahování (ve III. kvartále bude Fed stahovat již 40 miliard USD měsíčně) za velmi nebezpečné pro řadu měn z rozvíjejících se trhů.Co se týká eurodolaru, tak dopad jestřábího Fedu by měl být více než absorbován dnešním zasedáním ECB. Prezident Draghi zřejmě pošle trhům jasný signál, že super expanzivní politika (QE) letos skončí, což by měla být zásadní pozitivní zpráva pro euro (a další Jobova zvěst pro emerging markets včetně měn z východní Evropy ).Den bohatý na zajímavé události přineslo včerejší obchodování, které ve výsledku pomohly ropě k růstu zpět nad 76 USD /barel. Zaprvé, pařížská IEA ve svém měsíčním reportu opět navýšila odhad růstu produkce ze zemí mimo OPEC pro tento rok - na 2 mil. barelů denně - nejvíce z trojice “ropných agentur”. Zároveň však IEA varuje před výpadky produkce z Venezuely a Íránu, které jsou dle ní cenově pozitivním rizikem pro druhou polovinu tohoto a celý příští rok. Tlumit dopad těchto výpadků by však již brzy mohl OPEC, do nějž se v průběhu včerejška opět tvrdě opřel americký prezident Trump na twitteru, čímž zopakoval svou nedávnou kritiku „uměle vysokých cen“.V neposlední řadě pak včera přinesla sadu nejnovějších čísel EIA, přičemž nejvíce pozornosti upoutaly zásoby. Ty lze interpretovat jako jednoznačně býčí, neboť jejich pokles jde průřezově všemi kategoriemi, tj. surovou ropou (-4,1 mil. barelů), benzínem (-2,3 mil. barelů) i destiláty (-2,1 mil. barelů).Akciové indexy se včera po vlažnějším přijetí výstupu ze zasedání FOMC dostaly pod mírný tlak a uzavřely středeční obchodování v červených číslech. Nejvíce odevzdal průmyslový Dow Jones Industrial Average (-0,47 %) následovaný širším indexem S&P 500 , který odepsal rovné čtyři desetiny do záporu. Index technologií Nasdaq neudržel svoje zisky a ukončil seanci -0,11 %. Akcie Timer Warner včera nabraly +1,74 %. Reakce u akcií AT&T je opačného rázu (-6,20 %). Akcie společnosti Twenty-First Century Fox získaly více než +7 %.