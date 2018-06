FED vs. ECB

Když pomineme rizika plynoucí z Itálie (Španělsko a Británie zase tolik nyní trhy neděsí), tak kurz EUR/USD by měl být (a je) silně ovlivněn tím, co udělají FED a ECB. Například očekávaný růst sazeb FEDu znamená vyšší výnosnost finančních investic v USA, což vyvolá přesun části kapitálu z Evropy do USA a tím pádem vyšší poptávku po dolarech, což vede k posílení dolaru:

Z hlediska ECB a eurozóny obecně jsou nyní očekávání finančních trhů dle nás až příliš negativní. Eurozóna se stále ožívá, jen pomaleji, než čekaly trhy (trhy byly až moc namlsané vysokým loňským růstem HDP v eurozóně). Dnes ale ECB pravděpodobně oznámí způsob ukončení QE (pravděpodobně buď od října nebo na konci roku). To by měl být pro investory signál, že eurozóna pokračuje v ekonomickém oživení, a že zhruba 6-9 měsíců po ukončení QE by mohla ECB poprvé zvýšit sazby. To by mělo euro velmi mírně posílit.



U FEDu je situace opačná, když trhy jsou dle nás až příliš optimistické (a optimistický je i FED). Letos už FED zvýšil sazby dvakrát (březen a červen, viz dále) a část finančních trhů (a FED) čekají ve druhé polovině roku další dvě zvýšení sazeb. Což byl další důvod (vedle Itálie a zklamání z eurozóny), proč se investoři přesouvali v poslední době do USA. Což je mimochodem i hlavní příčina, proč oslabily nedávno středoevropské měny, ze kterých odtekla část kapitálu právě do USA v očekávání vyšších výnosů.



Zde ale vidíme možný přílišný optimismus, když čekáme letos jen trojí zvýšení sazeb v USA (čili již jen jedno do konce roku). Důvodem je silný dolar, který může FED brzdit v jeho rozletu, a také fakt, že 4 zvýšení sazeb během 9 měsíců mohou být pro vyspělou ekonomiku opravdu velký impulz, který se může v budoucnu dost negativně přepsat do ekonomického vývoje. Což si FED může během roku uvědomit. Je to můj názor, ale pokud FED přistoupí letos ke 4 zvýšením sazeb, tak pravděpodobnost recese v USA pro rok 2019 či 2020 se může docela dost zvýšit.



Navíc je nutné brát do úvahy skutečnost, že sazby FEDu jsou nyní na 2 % a jejich rovnováhu odhadujeme na zhruba 2,75 %. Tempem 2-3 zvýšení sazeb ročně se FED na přelomu 2019/20 dostane na tuto rovnováhu, nad níž už nemusí být dle nás tolik ochotný sazby zvyšovat. A ECB začne příští rok naopak sazby zvyšovat a bude na začátku cyklu pozvolného zvyšování sazeb. I tady tak je prostor pro posilování eura a oslabení dolaru.

Celkově tak stále vidíme prostor pro posilování eura k dolaru, ale v nejbližší době zůstane dolar silný.



Jiří Polanský