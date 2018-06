FED včera zvýšil sazby

FED včera dle očekávání zvýšil o 25 bazických bodů sazby. Horní hranice hlavní sazby je nyní na 2 % (dolní na 1,75 %). Rozhodnutí bylo očekávané, a proto na kurz dolaru nemělo příliš vliv (hike byl již v kurzu předtím zachycený.



Důležité je to, že představitelé FEDu očekávají (v průměru) letos ještě dvojí zvýšení sazeb. Což bude dále trhy povzbuzovat a kapitál zůstane v USA (jinými slovy dolar zůstane silný). Pro příští rok čeká FED trojí zvýšení sazeb.



Implikací včerejšího FEDu pro politiku ČNB je zvýšení pravdě podobnosti dřívějšího růstu sazeb v ČR (srpen či červen na úkor listopadu). Tím, že FED je stále optimistický, tak se návrat kapitálu do ČR, který by posílil korunu, v nejbližší době čekat nedá. Koruna se sice vrátí k posilování spolu s ekonomickým růstem, nicméně ČNB by mohla kvůli proinf lačním rizikům jí k tomu dotlačit dříve.

Jiří Polanský