ČNB vyostřuje komunikaci

Čeští centrální bankéři začínají stupňovat svou komunikaci do stále více jestřábího tónu. Včera měli rozhodovat hned dva členové bankovní rady. Vojta Benda řekl, že slabá koruna může vyvolat debatu ohledně zvýšení sazeb již v červnu (připomínáme, že zasedání je 27.6.). K tomu ale pan Benda dodal, že se zatím nerozhodl. V jiném rozhovoru řekl T. Nidetzký, že růst sazeb v červnu je možný, a že z jeho pohledu není z ekonomického hlediska velký rozdíl mezi zvýšením v červnu a v srpnu (s čímž souhlasíme).



Jen pro připomenutí prognózy ČNB a nás:



Podle prognózy ČNB se zvýší sazby až na přelomu 2018/19 a v tomto směru komunikovala ČNB (většina bankovní rady) i v minulých měsících. To je ale podmíněno tím, že koruna bude posilovat!



Základní scénář naší prognózy počítá také s růstem sazeb až ve čtvrtém čtvrtletí, ale i zde je klíčové, aby se kurz vrátil na pozvolně posilující trend. Růstu sazeb ve 4Q dáváme pravděpodobnost 50 %. S pravděpodobností 42 % čekáme růst sazeb v srpnu. To by bylo v situaci, kdy by koruna nezačala posilovat. A 8 % je dle nás pravděpodobnost, že k růstu sazeb dojde v červnu.



Aktuálním problémem pro ČNB je vývoj kurzu koruny, který je slabší, než by odpovídalo příznivému vývoji české ekonomiky. Koruna nereaguje na ekonomický vývoj v ČR a je negativně ovlivněna sentimentem v regionu (spolu s ní oslabují i další měny regionu). To zvyšuje proinflační tlaky v české ekonomice. Důvodem je odliv části kapitálu z Evropy do USA, který je silně ovlivněný vyššími riziky v eurozóně (Itálie) a vysokým optimismem na FED.

To jsme vlastně viděli i včera, když ani dva (oproti minulým měsícům) velmi jestřábí rozhovory korunu k posílení nepřiměly. Za „normálního“ stavu by taková komunikace měla udělat 10-15 haléřů. To může centrální bankéře vyprovokovat k akci.



Dle nás je v tuto chvíli pro růst sazeb připravený zvednout ruku M. Hampl (hlasoval pro to už minule), ale u ostatních členů si myslíme, že stále nejsou rozhodnutí a budou čekat, co udělá koruna. Ta by se měla vrátit k posilování, nicméně pokud se tak nestane, mohou se k M. Hamplovi přidat další členové. Na druhou stranu výhodou srpna či pozdějších zasedání je to, že ČNB bude mít k dispozici novou prognózu a měla by se ustálit situace kolem FEDu vs. ECB (FED včera zvýšil sazby a ECB dnes možná oznámí ukončení QE).

Jiří Polanský