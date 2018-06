Čtvrteční obchodní seance 14. 6. 2018 - FED utahuje, co na to dnes ECB?

Čtvrtek 14. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,47 %), S&P500 (-0,40 %) a NASDAQ (-0,11 %).

Evropa: DAX (+0,38 %), FTSE 100 (+0,00 %) CAC40 (-0,01 %).

Čína: Hang Seng (-0,94 %), Shanghai Comp. (-0,49 %), CSI 300 (-0,46 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,87 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Průmyslová produkce (duben)

CNY: Průmyslová produkce a maloobchodní tržby (květen)

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Indexy spotřebitelských cen CPI (květen)

ECB: (13:45) – Rozhodnutí o úrokové sazbě

ECB: (14:30) – Tisková konference Maria Draghiho

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (květen)

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +90 mld., min. +92 mld.

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy podle očekávání reagovaly na zasedání americké centrální banky negativně a během středeční obchodní seance oslabily.

FED

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,75 až 2,00 %. Fed nyní předpokládá, že v letošním roce přikročí ještě ke dvěma zvýšením úroků. Centrální banka by tak letos úroky zvýšila celkem čtyřikrát, zatímco dříve počítala pouze se třemi zvýšeními. V příštím roce Fed nadále plánuje zvýšit sazby třikrát. Od základní úrokové sazby Fedu se odvíjejí úvěrové náklady podniků i spotřebitelů. To znamená, že vklady v bankách bývají více úročeny, zatímco dlužníkům se prodražují půjčky. K prvnímu letošnímu zvýšení základní sazby Fed přistoupil v březnu. V dnešním prohlášení centrální banka vypustila příslib, že bude "po určitý čas" držet úroky na úrovni, která bude dostatečně nízká pro stimulaci ekonomiky. Centrální banka rovněž předpověděla, že HDP Spojených států se letos zvýší o 2,8 %. Mírně tak zlepšila březnovou prognózu, ve které počítala s růstem o 2,7 %. Nadále však předpokládá, že v příštím roce hospodářský růst zpomalí na 2,4 %a v roce 2020 na dvě %.

ECB

Dnes štafetu po Fedu přebere Evropská centrální banka. V jejím případě jsou rovněž očekávány možné změny, ať už z hlediska aktualizované prognózy, tak především v otázce ukončení programu kvantitativního uvolňování. Právě pozvolný konec čistých nákupů aktiv by totiž měl být předmětem červnové diskuze Rady guvernérů, jak to s předstihem naznačil hlavní ekonom ECB Peter Praet. Jeho tvrzení mělo o to větší váhu, vezmeme-li v potaz fakt, že jde o dlouhodobě holubičího představitele měnové autority. V rámci dnešního rozhodnutí budou muset Mario Draghi a ostatní zvážit, jestli mají k dispozici dostatek dat potvrzujících, zda je zpomalení evropské ekonomiky dočasné, či zda jde o změnu trendu. Do hry poté vstoupí faktory, jako je pozorované zrychlení inflace (především z titulu vyšších cen ropy) a o poznání slabší kurz eura. Vedle tohle ale bude potřeba vzít v potaz i další události, ať už jde o, byť dnes již relativně klidné, dění v Itálii, stejně tak i otazníky nad možností vypuknutí obchodní války mezi USA a Evropskou unií.