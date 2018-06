Hurá prázdniny. Nebo – pozor prázdniny?

Odborníci ÚAMK upozorňují na cestování, které ovlivní začátky volna školáků v Evropě.

I ti nejstarší z nás si rádi vzpomenou na okamžik, kdy letěla školní brašna definitivně do kouta, a ať bylo vysvědčení jaké chtělo, před námi byly dva měsíce prázdnin. Podobné pocity prožívají školáci jistě i dnes. Jiné ale rodiče-motoristé. Co začátky prázdnin přinesou motoristům?

Obecně platí, že v zemích na jih od nás prázdniny začínají dříve. Pro naše cesty k moři je podstatné vědět, že v nejčastějších „cílových stanicích“ letního českého cestování – Chorvatsku a Itálii už prázdniny běží (Itálie od 8. června) nebo brzy začnou (Chorvatsko 18. 6.). Ne, že by to znamenalo zvýšený provoz na silnicích, když pojedou Češi na dovolenou, ale znamená to, že města a městečka budou plná dětí a omladiny, která si už užívá volna. Totéž platí pro Maďarsko (od 18. 6.) či Slovinsko (od 26. 6.).

Co se bezprostředně dotkne motoristů, to je zahájení prázdnin v České republice a okolních zemích. Tedy, u nás začnou se začátkem července. Dá se tedy očekávat, že víkend 30. 6. až 1. 7. bude časem odvážení ratolestí na chaty, k babičkám, na tábory a podobně. To jsou domácí trasy.

Samozřejmě určitá část rodin rovnou vyrazí na dovolenou k moři. Nejznámější cíle letního cestování se ani letos nemění: Chorvatsko, Itálie a Slovensko. Má to ale podstatný háček. Prakticky současně s českými prázdninami si volna začnou užívat děti i v Polsku, Rakousku, Slovensku a Švýcarsku. Co to znamená?

Poláci se stali vloni významnějšími návštěvníky Chorvatska než byli do roku 2017 Češi. Jinými slovy, je to zjevně trend, který byl teprve nastartován. Jestliže se dá očekávat, že během léta se k Jadranu vydá celkem přes 10 milionu lidí, pak zhruba milion připadne na naše severní sousedy. Ti přirozeně pojednou přes naši republiku nebo Německo a určitá část jich vyrazí na dovolenou v první prázdninový den, tedy o víkendu 30. 6. a 1. 7.

Podobně to bude platit pro východní sousedy. Slováci mohou jet méně častou pro české turisty trasou přes Maďarsko, ale ti ze střední a západní části SR zvolí trasu po níž jezdíme my – přes Vídeň a Graz, na hraniční přechod Macelj, Zagreb a na jadranské pobřeží.

Tento proud dovolenkářů umocní ještě Rakušané, protože ve stejném termínu jako v ČR, začínají prázdniny i u těchto jižních sousedů. Jejich trasy jsou v zásadě rovněž dvě. Už zmíněná na Graz nebo ze západní části Rakouska od města Linec na Graz, tedy stejnou jako čeští turistů, kteří volí cestu přes České Budějovice a Dolní Dvořiště na Linec a dolů na jih.

Co z toho plyne? Jednoznačné varování odborníků ÚAMK, nevydávat se na cestu do Chorvatska během prvního prázdninového víkendu.

A jednoznačně riziková místa: dálnice D1 směr Brno, samotný průjezd Vídní, opravované úseku u města Graz, hraniční přechod Macelj, mýtnice před Záhřebem. To všechno budou místa kolon. Zvláště pak v sobotu 30. 6.

Kdo si právě teď „odfrknul“, že bude vyrážet o týden později, není „zachráněn“ před komplikacemi. Ať jde o cestu přes Slovinsko a Chorvatsko nebo Itálii. Důvod, začne první várka postupného zahajování prázdnin v Německu. Od 5. 7. půjde o tři spolkové země, včetně Berlína, ale volno už budou mít v dalších čtyřech spolkových zemích, jako je třeba Sasko. Země, odkud se tradičně masově jezdí na Jadran. Tudíž lze očekávat další zahuštění dálnic směrem na jih. Pravda, Bavorsko, jedna z nejlidnatějších německých zemí a náš soused, odstartuje prázdniny až 30. července, ale to jen potvrzuje fakt, že od začátku července už nebude víkend, kdy by na cestách Evropy měl být klid.

Co tedy odborníci ÚAMK doporučují?

Rozhodně se vyhnout víkendu 30. 6. až 1. 7. a obecně ostatním do konce července. Pokud je to jen trochu možné, volit jiný nástupní termín na dovolenou než je sobota. To už je lepší vyrazit v neděli, nejlépe pak v běžný pracovní den (v pátek pak zrána). Pokud jde o čas, počítat s tím, že mezi 13 až 15 hodinou nás může přepadnout nejvyšší únava. Na cestu vyjet bez spánkového deficitu, který nastupuje, jestliže jsme noc před cestou spali méně než 5 hodin, protože v opačném případě se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost že se stanete účastníky dopravní nehody. A nezapomínat na to, že v Chorvatsku platí předpis, který dovoluje policii, po ověření vašeho stavu u lékaře, zadržet vám i na několik dnů řidičský průkaz, protože jste příliš unaveni a můžete způsobit dopravní nehodu. Mějme na paměti, že více než třetina všech Čechů, kteří každoročně zemřou v zahraničí, jsou účastníky dopravní nehody při cestě k Jadranu.

Odborníci ÚAMK tedy znovu a znovu doporučují – na dovolenou je třeba jet ve vhodný termín a čas, v klidu a při dodržování dopravních předpisů. Pak si domů přivezeme hezké vzpomínky.