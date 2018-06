Jak se vlastně „nefotbalové“ Rusko dostalo k pořádání šampionátu ve fotbale?

Christopher Steele je bývalým britským špionem, který si otevřel svou vlastní firmu v Londýně. Možná čekal, že jej čeká lukrativní práce postrádající velké vzrušení. Jeho klienty se ale stala skupina bohatých lidí a korporací podporující Anglii jako pořadatele fotbalového šampionátu konaného v roce 2018. Naposledy se totiž v této zemi fotbalových šílenců konalo mistrovství světa v roce 1966. Kandidaturu podpořila řada celebrit, Steelovým úkolem mělo být podle Kena Bensingera z New York Times poskytování informací ohledně konkurenční kandidatury Ruska.



Steele má s ruským prostředím rozsáhlé zkušenosti a podle New York Times dobře věděl, že Rusko pro dosažení podobných cílů používá všechny možné metody. „Rusko bylo na rozdíl od Anglie kandidátem s mnoha minusy. Nemá žádnou fotbalovou tradici, jeho tým se ani nekvalifikoval na mistrovství světa v roce 2010 konané v Jižní Africe. V Rusku ale hlavně nebyly žádné odpovídající stadiony a další infrastruktura. A jelikož země hostila olympijské hry v roce 2014, panovaly obavy, jak si bude moci dovolit potřebné investice. FIFA, která je švýcarskou neziskovou organizací pořádající šampionát, dospěla k názoru, že ruská nabídka je ze všech nejrizikovější. Pro většinu pozorovatelů se tak nezdálo, že by ruská kandidatura byla pro Anglii velkým konkurentem. Jenže Steele a jeho zdroje vypráví něco trochu jiného,“ píše NYTimes.





Putin byl podle informací Steela pevně rozhodnut získat šampionát pro Rusko a ukázat tím i svou moc. Dal proto dohromady skupinu lidí včetně několika oligarchů, kteří díky dohodám o dodávkách plynu , drahým darům a dalším krokům získali hlasy několika zemí. Steele tyto informace v roce 2010 poskytl svým klientům, kteří ale oplývali optimismem ohledně šancí Anglie. A kromě toho se o informace podělil i s jedním agentem FBI. FBI bylo sice ukradené, zda Anglie bude pořadatelskou zemí, nebo ne, ale snažila se o rozbití ruské mafiánské sítě, která mimo jiné zorganizovala mezinárodní finanční podvody. Mezi jejími členy byli i někteří ruští oligarchové. A z tohoto pohledu byly Steelovy informace ohledně pokusů o úplatky FIFA značně přínosné.Následovalo rozsáhlé utajené vyšetřování ve všech koutech mezinárodního fotbalu a jeho výsledky byly zveřejněny až v roce 2015. „Nejpopulárnější hra na světě se otřásla ve svých základech, řada lidí z FIFA byla obviněna z úplatků. Její doposud nedotknutelný prezident Blatte ohlásil rezignaci,“ píše NYTimes s tím, že celkově šlo o obrovský úspěch vyšetřovatelů. Nicméně zarážející byl jeden fakt: Nikde nebylo zmiňováno Rusko.Rusko nakonec se svou nabídkou na pořádání šampionátu vyhrálo. Když chtěla FIFA provést audit rozhodovacího procesu, ukázalo se, že počítače ruského vyjednávacího týmu jsou zničeny. Ruský fotbalový tým nedosáhl od roku 2008 žádného většího úspěchu, ale čtrnáctého června začne mistrovství světa právě on soubojem se Saúdskou Arábií. Šampionát budou po celém světě sledovat stovky milionů diváků a hodně z nich se bude ptát, proč jej ze všech možných kandidátů pořádá právě Rusko. „Šanci na získání titulu mu bude dávat jen málokdo, ale to nevadí. Svého už dosáhlo,“ uzavírá NYTimes.Zdroj: NYTimes