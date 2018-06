Fed zrychluje tempo zvyšování sazeb. Letos porostou ještě dvakrát

Americké úrokové sazby jsou opět o něco vyšší. Federální rezervní systém po dvoudenním zasedání rozhodl dle očekávání trhu o zvýšení hlavní sazby o 25 bazických bodů. Vedle toho byla upravena i prognóza, která nově pracuje s celkem čtyřmi koly navyšování sazeb během letošního roku. Guvernér Powell pak následně oznámil, že se tisková konference bude od ledna 2019 konat po každém zasedání měnového výboru.

Na základě dostupných dat měnový výbor Fedu uvedl, že trh práce nadále sílí a že ekonomika expanduje solidním tempem oproti mírnému, jak stálo v květnovém vyjádření. Tvorba nových pracovních míst zůstává v průměru silná a nezaměstnanost se snížila. Spotřeba domácností se poté zvýšila a kapitálové investice vykázaly silný růst. Z hlediska inflace – a to celkové i v jádrovém vyjádření – se americká ekonomika na 12měsíční bázi posunula blízko k 2% inflačnímu cíli. Indikátory dlouhodobých inflačních očekávání se pak v souhrnu změnily jen minimálně.

Na základě toho Fed rozhodl o zvýšení sazeb o 25 bazických bodů do pásma 1,75-2,0 %. Vedle toho byla zvýšena i sazba IOER, kterou je úročena hotovost bank uložená u té centrální nad rámec kapitálových požadavků, a to o 20 bodů na 1,95 %. Další proces úrokové normalizace by měl probíhat pozvolným tempem, což bude v souladu s udržitelnou expanzí ekonomiky, silným trhem práce a inflací poblíž symetrického inflačního cíle na 2 % ve střednědobém období. Rizika aktuální prognózy byla vyhodnocena jako zhruba vyrovnaná.

Co se týče odhadované trajektorie sazeb, medián měnového výboru se posunul z původních tří kol navyšování během letošního roku na čtyři. V roce 2019 by mělo dojít na celkem tři hiky z předchozích dvou. Letos by se tak sazby měly posunout oproti původním 2,1 % na 2,4 %, příští rok pak z 2,9 % na 3,1 %. Pro rok 2020 zůstává predikce na 3,4 %. Neutrální úroková sazba rovněž setrvala beze změn na 2,9 %. Z toho je tedy patrné, že Fed má v plánu úroky zvýšit nad jejich dlouhodobou neutrální hodnotu již příští rok, což naznačuje nádech restriktivní podoby měnové politiky.

Z hlediska dalších proměnných prognózy došlo na zlepšení odhadu růstu HDP v roce 2018 z 2,7 % na 2,8 %. Míra nezaměstnanosti pro to samé období byla revidována dolů z 3,8 % na 3,6 %, pro rok 2019 pak z 3,6 % na 3,5 % a pro 2020 z 3,6 % na 3,5 %. Index osobních výdajů na spotřebu by měl letos zrychlit z 1,9 % na 2,1 % a v příštím roce z 2 % na 2,1 %. U jeho jádrového vyjádření došlo na posun pro letošek z 1,9 % na 2 %, rok 2019 a 2020 zůstává beze změn. Co se týče možného přestřelení inflačního cíle nad 2 %, Fed podle slov guvernéra Powella v takovém případně nebude jednat ukvapeně.

V rámci forvard guidance poté došlo na vypuštění pasáže o tom, že sazby po nějakou dobu pravděpodobně zůstanou pod svou dlouhodobou neutrální úrovní. Druhá sledovaná fráze – měnová politika zůstává akomodativní, čímž podporuje silný trh práce a udržitelný návrat inflace ke 2 % – byla zachována.

Guvernér Fedu Jerome Powell na začátku tiskové konference uvedl, že se americké ekonomice daří dobře. Ti, co hledali práci, ji nachází, inflace a nezaměstnanost pak zůstávají nízké. V rámci toho, aby veřejnost zcela pochopila důvody rozhodování centrální banky, proběhne s účinností od ledna 2019 tisková konference po každém zasedání, tzn. namísto čtyř (pro každý kvartál jedna) jich bude osm.

Na adresu obav z vypuknutí obchodní války pak Powell uvedl, že se zatím neprojevují na datech přicházejících z americké ekonomiky.

Celkově vyznívá výstup z červnového zasedání jako jestřábí. Na to reagoval dolar posílením, stejně jako výnosy amerických dluhopisů nárůstem a akcie poklesem. V průběhu tiskové konference však zelené bankovky veškeré své zisky odevzdaly.

Za tímto obratem, by mohl stát například opatrný tón guvernéra Powella ohledně výhledu inflace. Šéf centrální banky upozornil, že je brzy na to, aby Fed oznámil své „vítězství“. K tomu je totiž potřeba, aby tempo růstu cen kolem inflačního cíle zůstalo udržitelné, což je něco, co se zatím stále neděje. Nejistota pak rovněž panuje kolem odhadovaných hodnot neutrální úrokové sazby, proto je potřeba bedlivě sledovat veškerá příchozí data, uvedl centrální bankéř. Hádankou je nakonec prý i dosavadní vývoj mezd.