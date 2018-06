Souhrn 13.6. - Evropa vyčkává na rozhodnutí centrálních bank, euro umazalo ranní ztrátu k dolaru, ropa v minusu kvůli statistikám z USA, BCPP v plusu

12.h - Evropa vyčkává na kroky centrálních bank, dolar posiluje, ropa vyčkává, BCPP stejně tak, korekce O2

Pražská burza v polovině týdne při téměř průměrné likviditě nakonec lehce posílila.Evropské trhy dnes s převážně mírně optimistickým laděním vyčkávají na rozhodnutí Fedu, BoJ a ECB ohledně dalšího nastavení jejich sazeb a měnových podmínek obecně. Velkou pozornost budou trhy věnovat především doprovodným komentářům, které budou hodnotit ekonomickou situaci a její další výhled a stejně tak také výhledy pro další nastavení měnové politiky.V minulosti byla normalizace měnové politiky považována za spíše negativní signál pro akciové trhy, které si během let zvykly na režim stimulace ekonomického růstu a rozvolněných měnových podmínek s levnými zdroji.US trhy vstupují do dne s mírně optimistickým laděním. Čeká se na Fed . Rostoucí výrobní ceny naznačují jasně dostatečný prostor ne-li přímo nutnost dalšího posunu sazeb v hlavní ekonomice světa. Euro dnes v průběhu dne dokázalo odolat prodejnímu tlaku a umazalo ranní ztráty vůči dolaru , který naprosto jasně očekává dnešní zvýšení sazeb ze strany Fedu. Koruna oscilovala kolem 25,7. Velkou pozornost přitáhly včerejší změny v požadavcích na posuzování nových hypoték Ropa v průběhu dne volatilní. Odpolední pravidelná statistika o vývoji zásob a produkce v USA byla plná překvapení. Trh nečekal pokles zásob o 4,1 mb, ale ani vysoký, neřku-li, skokový růst produkce o plných 100 000 barelů. Ve světle varování agentury IEA se až zdá, že US producenti šlápli pořádně na plyn , aby využili naplno vyšších cen ropy BCPP dnes velmi nejednotná. Proti zájmu o akcie ČEZ , B a Monety se stavěl obdobně silný prodejní tlak na Erste CETV pozitivně reagovaly na komentáře o zřejmě nulovém vlivu schválené fúze AT&T Time Warner coby mateřskou společností CME