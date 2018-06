Tesla propustí až 9 % svých zaměstnanců v honbě za ziskem

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Vizionář a hlavní představitel společnosti Tesla Elon Musk v úterý oznámil, že hodlá propustit až 9 % svých zaměstnanců z důvodu zvýšení ziskovosti společnosti. Dále také uvedl, že plánované propouštění se nedotkne výrobních dělníků a plánované objemy výroby nového Modelu 3.

Pro toto rozhodnutí sáhlo představenstvo společnosti především proto, že za celou dobu své existence nebyla Tesla schopná vygenerovat čistý zisk a zároveň společnost „spálí“ každý kvartál stále větší objem finančních prostředků. Většina z nich je směřována do vývoje nových modelů automobilů, z nichž ten hlavní je v současnosti Model 3.

U Modelu 3 se již v minulosti objevila celá řada technických problémů od vadných součástek od dodavatelů přes optimalizaci výrobní linky a Tesle se nedařilo dosáhnout plánovaného objemu výroby. V současné době se výrobní kapacita společnosti pohybuje na hranici okolo 3 500 kusů za týden. Podle Muska je však pro Teslu klíčové, aby do konce června, což by mělo zajistit poprvé v historií profitabilitu společnosti.

Celkový počet propuštěných zaměstnanců by měl dosáhnout výše až 3 500. Musk však dodal, že velké většině z nich bude nabídnuto nové místo v partnerských retailových společnostech a o svoji budoucnost se bát nemusí.

Jedná se o další krok, kterým se vedení snaží o restrukturalizaci společnosti, která za dobu své existence nebyla schopna vygenerovat ani dolar čistého zisku a zároveň utratit obrovskou sumu investovaného kapitálu. Sám Musk dodal, že to co žene společnost kupředu je snaha urychlit světovou transformaci k udržitelné a čisté energií, tohoto cíle však nebude možné dosáhnout, pokud nedokáže Tesla dosáhnout v budoucnu na stálou ziskovost. Podle jeho předpovědí by se mohla Tesla přehoupnout do zisku ve 3 nebo 4 kvartále letošního roku.

Akcie společnosti během tohoto oznámení rostly až o téměř 7 % a úterní obchodování zakončily se ziskem více jak 3 % na hodnotě 342,77 USD. Nutné je však také zmínit, že pokud by se společnosti nepodařilo dosáhnout plánovaných objemů produkce Modelu 3 a nový Model Y by nepřinesl kýžený úspěch, je vysoce pravděpodobné, že by se společnost musela obrátit na své akcionáře s žádostí o dodatečný kapitál, což by pro všechny jistě nebyla dobrá zpráva.