Trend? Bydlíme na dluh - mladí, chudí i bohatí!

Po hypotečním úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření sahají nejčastěji dvojice s dětmi, stejně tak domácnosti s nízkými příjmy. Překvapivě ale i ti relativně slušně příjmově zajištění. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu. Úvěry na bydlení je aktuálně zatíženo až 21,1 % českých domácností.

Navíc téměř každá druhá realitní transakce je financována právě prostřednictvím úvěru. Dostupným hypotékám dlouhodobě nahrává silné konkurenční prostředí bank a přijatelná výše úrokových sazeb.

































































Proč se fixuje na pět a více let?

Více než 90 % sjednaných hypoték za rok 2017 mělo fixovanou úrokovou sazbu na pět a více let. Proč se žadatelé rozhodují sazbu fixovat na delší dobu a co je k tomu vede, vysvětluje hypoteční specialista Chytrého Honzy, Daniel Horňák.

“Fixovat úrokovou sazbu na delší dobu se v současné chvíli vyplatí. Úrokové sazby jsou na vzestupu, a proto při delším fixačním období máme velkou pravděpodobnost, že ušetříme nemalé finanční prostředky. Dnes se dají pořídit fixace na 10 let stále pod 2,5 %. Po 10 let pak nemusím řešit, co se na trhu děje a splácím stále stejně. To je velká výhoda, pokud například plánuji rodinu. Díky tomu vím, že se mi 10 let splátka nezmění.”

Finanční inventura

Chystáte se žádat o hypotéku? V tom případě neváhejte a udělejte ještě předtím “finanční inventuru”. Pozor dejte na kreditní karty a kontokorenty, ty mohou velmi výrazně ovlivnit vaši bonitu. Vyvarujte se pozdních plateb účtů za telefon nebo leasingových splátek za automobil. Všechny vaše prohřešky proti platební morálce se totiž objeví v tzv. úvěrovém registru, které vedou jak banky, tak spořitelny, ale i úvěrové a leasingové společnosti. Opakované pozdní splácení pohledávek může vaše šance na schválení hypotéky omezit, v nejhorším případě i na několik let. Pokud chronicky zapomínáte a vše řešíte za minutu dvanáct, dejte si na tyto platby trvalý příkaz a máte o starost méně.

Komplikace? Pomůže kvalitní hypoteční specialista

Před samotnou žádostí o hypotéku je třeba si položit několik klíčových otázek, které mohou výrazně ovlivnit, zda hypotéka bude finálně schválena:

- veškeré úvěry, leasingy, platby za telefonní paušály atd. byly historicky vždy řádně a včas hrazeny?

- byl historicky čerpán kontokorent nebo kreditní karta?

- existují nějaké spoludlužnické či ručitelské závazky?

- jsou vypořádány závazky z předchozích partnerských vztahů?

Pokud na základě položených otázek zjistíte znepokojivé skutečnosti, je vhodná chvíle obrátit se na zkušeného hypotečního specialistu, který vám pomůže s vyhodnocením kreditní historie, ověření vaší žádosti napříč bankovním trhem a navrhne možná řešení.