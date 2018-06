Tesla se snaží omezit náklady, bude propouštět 9% zaměstnanců

Americký výrobce elektrických automobilů Tesla propustí 3600 zaměstnanců, což představuje zhruba 9 % jeho pracovní síly. Firma se tak snaží omezit náklady a zlepšit hospodaření, oznámil dnes generální ředitel Elon Musk. Propuštění má podle něj i pomoci zjednodušit strukturu řízení společnosti. Akcie v úterý stouply o 3,2 %.



Propuštění se má dotknout hlavně zaměstnanců v administrativě, protože firma se snaží snížit náklady, ale zároveň neohrozit výrobu svého vozu Model 3 určeného pro masový trh.





Musk upozornil, že rozhodnutí je motivováno hlavně snahou vrátit se k ziskovému hospodaření. Dodal, že firma dál bude potřebovat další zaměstnance do výroby, uvedla agentura Reuters. Tesla za 15 let svého fungování nikdy nevykázala roční zisk. Za dobu téměř osmi let, kdy je veřejně obchodovanou společností, vykázala zisk jen ve dvou čtvrtletích. Akcie společnosti nicméně letos zatím přidávají 10 %. Vývoj titulu ukazuje graf níže.