Rozbřesk: Fed znovu utáhne měnové šrouby a dále přiostří rétoriku

Globální trhy a speciálně v poslední době trápící se emerging markets by se měly mít na pozoru. Večer nás totiž čeká zasedání Fedu s celou paletou jestřábích kroků, přičemž ne všechny jsou zahrnuty v tržních cenách.



Nejprve začněme těmi snáze odhadnutelnými zásahy. Tak za prvé, Fed opět zvýší koridor pro oficiální úrokové sazby o 25 bazických bodů. Za druhé, tempo kvantitativního utahování pojede podle plánu, což značí, že od července bude zrychleno ze stávajících 30 na 40 miliard USD měsíčně. Stejně se všeobecně očekává, že Fed v rámci své prognózy zvýší v býčím duchu odhad růstu a inflace pro tento rok.



Tam kde se ovšem bude v nové prognóze lámat chleba, bude odhad očekávaného růstu úrokových sazeb. Zde totiž mohou členové vedení Fedu dojít k těsně většinovému názoru, že letos bude zapotřebí zvýšit úrokové sazby celkem čtyřikrát, přičemž až dosud se prognózovala jen tři zvýšení.



Další neznámou pro trh budou úpravy komentářů FOMC, které budou muset jednak zohlednit fakt, že se americká ekonomika začíná přehřívat a také, že text je stále zatížen tím, že americká centrální banka dává trhu na vědomí, že žijeme v pokrizovém období, kdy se úrokové sazby velmi pozvolna přibližují k dlouhodobé rovnovážné hodnotě. Výsledkem může být, že hodnocení makroekonomických rizik bude z pohledu Fedu čistě vyrovnané (nikoliv téměř vyrovnané) a z komentáře vypadne větička o tom, že oficiální úroková sazba by měla zůstat po nějaký čas níže než její očekávaná hodnota pro dlouhé období. Na druhou stranu ovšem v komentáři FOMC zřejmě zůstane věta o tom, že politika Fedu zůstává stále akomodativní.



Sečteno a podrženo: je třeba připravit se na to, že Fed večer trhům nadělí sérii restriktivních měnových opatření. Z nich by sice většina měla být očekávaná, avšak část - především vpřed hledící komunikace americké centrální banky - může být nepříjemným překvapením, neboť by mělo jít spíše o signály jestřábího charakteru.





TRHY



CZK a dluhopisy

CNB opět zvýšila bankám proti cyklickou rezervu (na 1,5 % od poloviny roku 2019) a současně v doporučeních oficiálně zavedla nové limity na poskytování hypoték - ty by neměly přesáhnout 9násobek ročního čistého příjmu (DTI) a roční splátky by měly zůstat pod 45 % ročního čistého příjmu. Nová opatření by měla postihnout zhruba desetinu trhu (na nových hypotékách). ČNB sama považuje nemovitosti za nadhodnocené zhruba o 15 % a podle slov guvernéra je ráda, že její makro-obezřetnostní politika (lidově řečeno ztěžování poskytování úvěrů) a měnová politika (zvyšování úrokových sazeb) míří stejným směrem. Zdá se, že drahé nemovitosti mohou být ve finále podpůrným argumentem pro další růst sazeb… Na korunu to ovšem zatím velký dojem neudělalo a dostala se s blížícím se zasedáním Fedu a ECB znovu pod lehký tlak.



Zahraniční forex

Včera zveřejněná spotřebitelská inflace za květen, která se blížila 3 %, umocnila důležitost dnešního zasedání Fedu. Kromě zvýšení úroků o 25 bazických bodů (sazba IOER vzroste jen o 20 bps) se dá čekat série dalších jestřábích opatření (viz úvod). Ty by večer mohly eurodolar zatlačit níže, ale zřejmě jen na krátko, neboť ve čtvrtek nás čeká zasedání ECB.



Strádajícímu forintu včera hodila pomocnou ruku centrální banka. MNB ústy svého viceguvernéra týden před svým zasedáním vyjádřila nelibost, že oslabování forintu může vést k ohrožení inflačního cíle. Zpevnění forintu bude, ale díky zasedání Fedu a ECB zřejmě jen dočasné. Pokud chce MNB stabilnější forint, bude muset 19. června dát najevo, že od své nestandardní expanzivní politiky upouští.





Ropa

Ropa Brent měla zpočátku včerejšího obchodování tendenci lehce růst, nakonec se však po zveřejnění reportů kartelu OPEC a americké EIA vydala opačným směrem, a to až pod hranici 76 USD/barel. OPEC totiž ve své zprávě zdůraznil vysokou mírou nejistoty ohledně druhé poloviny tohoto roku, přičemž rizika vidí především směrem dolů. Ta se v jeho očích vztahují jak k (nejisté) kondici světové poptávky, tak rostoucí nabídce ze strany nečlenských zemí OPECu.



Nárůst produkce z těchto zemí bude tažen v prvé řadě Spojenými státy, což ve své měsíční zprávě potvrzuje také EIA, která lehce zvýšila odhad domácí produkce na v průměru 10,8 mil. barelů denně v tomto roce. S ohledem na možné uvolňování těžebních limitů pak EIA souhlasí se závěry OPECu vysoké míře nejistoty, nicméně v základním scénáři očekává navýšení produkce kartelu, zejména v roce 2019.