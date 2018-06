Americký soud schválil převzetí Time Warner společností AT&T

Americká telekomunikační společnost AT&T dnes získala soudní souhlas s převzetím mediální firmy Time Warner. Oznámila to agentura Reuters. Fúzi loni napadlo žalobou ministerstvo spravedlnosti USA. Za převzetí, proti němuž se postavil i prezident Donald Trump, AT&T zaplatí více než 85 miliard dolarů (1,85 bilionu Kč).



Soud odmítl námitku žalobce, že spojení obou firem poškodí hospodářskou soutěž a doplatí na ně spotřebitelé. Fúzi schválil bez jakýchkoli podmínek.





Ministerstvo spravedlnosti argumentovalo tím, že převzetí společnosti Time Warner , jejíž součástí jsou televize CNN a HBO a filmová studia Warner Bros, by AT&T poskytlo neoprávněnou výhodu oproti konkurenčním kabelovým televizím, které rovněž produkci Warner Bros šíří. AT&T by například mohla za produkci Time Warner účtovat konkurentům vyšší poplatky.Americká média označují soudní rozhodnutí za přelomové, protože AT&T otevírá možnost konkurovat internetovým firmám typu Netflix nebo Google, které díky vlastní produkci ovládají online reklamu. Distributoři, včetně kabelových, satelitních a bezdrátových, považují získávání produkčních firem za novou možnost výnosů. Právě to se dnes AT&T schválením fúze s Time Warner podařilo.Obsah vyrobený v produkci Time Warner hodlá AT&T šířit prostřednictvím satelitní televize DirecTV , kterou vlastní. V šestitýdenním soudním procesu firma argumentovala tím, že nákup Time Warner jí umožní získat víc informací o uživatelích, které potřebuje k podpoře digitální reklamy, stejně jako firmy Facebook nebo Google.Rozhodnutí washingtonského soudu může vyvolat lavinu dalších podobných případů. První na řadě by podle agentury Reuters mohla být telekomunikační firma Comcast, která usiluje o získání části produkční společnosti Twenty-First Century Fox.Převzetí Time Warner , včetně jejích dluhů, je čtvrtou největší fúzí v dějinách telekomunikačního a mediálního sektoru. Mezi veškerými uzavřenými obchody v historii je to dvanáctý největší.Americký prezident Donald Trump spojení podniků během své předvolební kampaně tvrdě kritizoval a sliboval, že je zablokuje. Trump je hlasitým kritikem zpravodajské stanice CNN, která je součástí skupiny Time Warner . Výroky amerického prezidenta vyvolaly podezření, že prezident mohl postup ministerstva spravedlnosti ovlivnit.Ministerstvo spravedlnosti dalo v reakci na výrok soudu najevo zklamání. Zváží prý další kroky.