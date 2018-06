Chystáte se do Ruska na mistrovství světa ve fotbale? Jaké potřebujete doklady?

„Čechům, kteří přicestují do Ruska jako diváci v období od 14. června do 15. července, stačí platný cestovní doklad a personifikovaný průkaz fanouška, tzv. FAN-ID. Fanoušci bez víza ale musí Rusko opustit nejpozději 25. července a jejich cestovní pas musí být platný ještě dalších 6 měsíců po skončení platnosti FAN-ID,“ říká Trejbal.

„Naopak cestující, kteří se nechytají do Ruska na fotbal, budou muset jednat rychleji než obvykle. Zkrácení doby pro registraci k pobytu se týká všech českých turistů, kteří v tomto dvouměsíčním období cestují do jedenácti pořadatelských měst. Cestující musí být přihlášeni k pobytu přijímací stranou u příslušného orgánu už do 3 dnů ode dne příjezdu do místa pobytu. V případě, že cestující bydlí v ubytovacím zařízení (např. hotel), podléhá registrace přímo konkrétnímu zařízení, které ho musí přihlásit do 24 hodin,“ upřesňuje Trejbal.