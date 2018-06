Premiér Babiš ke zvyšování platů ve státní správě: Chceme navyšovat platy především zaměstnancům s nízkými příjmy a tam, kde lidé chybí

Platy za minulé i současné vlády významně stoupají, a proto je dnes průměrný plat ve státní sféře podstatně vyšší než celkový průměrný plat. Uvedl to předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci společně s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Odmítl také plošné navyšování mezd s tím, že je potřeba se zaměřit na oblasti, kde mají zaměstnanci nízké platy či je jich nedostatek.

„Od roku 2013 prostředky na platy ve veřejném sektoru stouply o 77 miliard korun, to je 61 procent. Za šest let, tedy včetně roku 2019, je nárůst platů minimálně deset procent ročně. Průměrný plat se navýšil z 23 857 na 35 212 korun měsíčně, to je o 47,6 procenta,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Státní rozpočet na rok 2019 pak počítá se zvýšením objemu prostředků na platy o 6 procent u ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, tedy například příslušníků bezpečnostních sborů, nepedagogických pracovníků či úředníků. Tarify by se měly zvýšit o dvě procenta. Celkový dopad bude 8,8 miliardy korun. Rozložení do jednotlivých kapitol by ale nemělo být automaticky a plošně, ale podle analýzy skutečné personální a platové situace.

Podle premiéra Andreje Babiše je potřeba řešit především ty resorty, kde mají zaměstnanci nejnižší platy. Jedná se například o zaměstnance v sociální oblasti, kultuře a o učitele. Další důležitou oblastí jsou ty profese, kde chybí zaměstnanci.

Největší nárůst prostředků mezi lety 2013 a 2019, a to o 39,4 miliardy korun, což představuje 68 procent, je na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Výrazně si polepšily také Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí.

Například u bezpečnostních sborů stouply platy od roku 2013 do roku 2019 v průměru o 12 262 korun, což představuje 39 procent. Celkově se prostředky na platy navýšily o 11,5 miliardy korun, tedy 51 procent.

V případě pedagogů v regionálním školství představuje nárůst průměrného platu od roku 2013 do roku 2019 celkem 10 874 korun, tedy 41 procent. Celkově je nárůst prostředků v tomto období 34,5 miliard korun, tedy 74 procent.

V oblasti zdravotnictví vláda počítá s tím, že v roce 2019 do něj půjde celkem 320 miliard korun, což je o 20 miliard korun meziročně více. Z toho 13,2 miliard korun představuje navýšení příjmů nemocnic. Zdravotním sestrám ve směnném provozu u lůžka se navýší příplatek o zhruba 5 000 korun na celkovou částku 7 000 korun a ostatním ve směnném provozu u lůžka o 2 000 korun. Nárůst průměrného platu u zdravotních sester je mezi lety 2013 a 2019 15 018 korun, tedy 53 procent. U lékařů ve stejném období jde o 24 544 korun, tedy 41 procent.

Zaměstnancům v sociálních službách se průměrné platy od roku 2013 navýšily o 11 549 korun, tedy 59 procent. U zaměstnanců v kultuře se průměrný plat navýšil o 11 271 korun, tedy o 54 procent.

V porovnání s celorepublikovým průměrem je celkový průměrný plat v nepodnikatelské sféře za první kvartál roku 2018 vyšší o 2 463 korun. Celkem je průměrný plat 30 265 korun, kdežto pouze v nepodnikatelské sféře je 32 728 korun měsíčně.