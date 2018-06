Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Národní účetní rada v současné době připravuje interpretaci na zachycení prodeje celého podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce. Je pravděpodobné, že následně se bude Národní účetní rada věnovat situaci částečného prodeje podílu, po kterém se z dceřiného podniku stane podnik přidružený. Do té doby si musí účetní jednotky zvolit takové řešení, které vyhovuje obecným účetním zásadám, zejména principu akruálnosti a věrného a poctivého zobrazení.

Proto bychom do doby, než se česká konsolidační pravidla více přiblíží aktuálnímu pojetí IFRS, měli při prodeji podílu spíše postupovat podle IFRS pravidel platných do roku 2008 a vykazovat zisk či ztrátu z každého, i dílčího, prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty.

Pro řadu účetních transakcí (a nejen z pohledu konsolidované účetní závěry) lze najít řešení (či inspiraci pro něj) v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. V oblasti podnikových kombinací ale došlo v roce 2008 ke koncepční změně v přístupu k určení výše goodwillu a okamžiku jeho stanovení. Goodwill (u nás v oblasti konsolidované účetní závěrky označován jako konsolidační rozdíl) se v IFRS od roku 2008 stanoví pouze jednou, a to k datu akvizice, nikoli ke každému datu pořízení dílčího podílu, jak vyžaduje ČÚS 020. Datum akvizice je shodně jako v ČÚS 020 definován jako okamžik, od kterého může nabyvatel uplatňovat kontrolu nad nabývaným podnikem. Prodej podílu je potom podle IFRS 3 Podnikové kombinace zachycen výsledkově pouze při prodeji majoritního podílu. Při dílčím prodeji podílu při zachování kontrolního vlivu je výsledek transakce zachycen pouze kapitálově. Toto řešení ale v našich podmínkách pravděpodobně uplatňovat nelze s ohledem na rozdílné zachycení akvizice, kdy podle IFRS se jedná o natolik významnou událost (získáni kontroly), která jako jediná může vyústit ve vykázání goodwillu.

Co bohužel v ČÚS 020 nenajdeme je zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku. Tato transakce může vyústit v následující uspořádání:

Ing. Alice Šrámková

Daňový poradce, manažer oddělení daní

alice.sramkova@fucik.cz

Alice je členkou Komory daňových poradců, členkou výboru Komory certifikovaných účetních, za kterou se také účastní jednání Národní účetní rady. Specializuje se na IFRS a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní z příjmů právnických osob. Je uznávanou autorkou řady odborných článků a lektorkou agenturního a zakázkového firemního vzdělávání.

