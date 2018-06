Makroekonomické události tohoto týdne (11. 6. – 15. 6. 2018)

Autor: Bc. Martin Pohl

Tento týden se dozvíme nové hodnoty míry nezaměstnanosti několika zemí, indexy cen výrobců, indexy spotřebitelských cen a mnoho dalších makroekonomických ukazatelů. Dozvíme se také, zda li dojde k plánovanému navýšení úrokových sazeb v USA, rozhodnutí o výši sazeb vydá také Evropská centrální banka a centrální banka Japonska a nesmíme opomenout zmínit mediálně velmi sledované setkání Donalda Trumpa a Kim Čong-Una, které se uskuteční tento týden v Singapuru.

Pondělí 11.6.

Velká Británie nám ze začátku nového týdne představí hodnoty obchodní bilance a průmyslové produkce za měsíc duben (oproti březnovým hodnotám zřejmě dojde ke zlepšení na 0,2 %). Taktéž se dozvíme hodnoty britské produkce ve výrobním sektoru za duben 2018. Zde očekáváme zlepšení oproti dubnu 2017 na 3,1 %. Své hodnoty průmyslové produkce představí i Itálie nebo Slovensko. Jako zástupce makroekonomického ukazatele tohoto dne mimo Evropu můžeme jmenovat japonský index cen zboží domácích podniků za měsíc květen. V měsíční i roční změně u něj očekáváme vyšší hodnoty oproti minulosti.

Úterý 12. 6.

V úterý se dozvíme míru nezaměstnanosti Velké Británie za duben (pravděpodobně beze změny na hodnotě 4,2 %), index průměrných mezd včetně započítaných bonusů, taktéž pro Velkou Británii a taktéž bez očekávané změny. V USA zjistíme aktuální hodnoty indexu spotřebitelských cen, který by měl vykázat mírný nárůst oproti předchozím hodnotám, taktéž se z USA dozvíme pravidelně aktualizovanou statistiku ohledně API týdenních zásob ropy.

Z globálního makroekonomického pohledu bude v tento den důležitá plánovaná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho severokorejského protějšku Kim Čong-Una v Singapuru.

Středa 13.6.

V polovině týdne nás čeká mnoho ukazatelů Švýcarska, dozvíme se hodnotu průmyslových objednávek, průmyslové produkce, cen dováženého zboží a PPI index cen výrobců. PPI index cen výrobců nám představí také Velká Británie (patrně 2,9 %), ta dále zveřejní index spotřebitelských cen (patrně 2,5 %) nebo index maloobchodních cen. Dozvíme se také hodnoty průmyslové produkce za celou eurozónu, u které lze očekávat pokles oproti minulým hodnotám a to jak v roční, tak i měsíční změně. Z USA se k nám dostanou data o nových žádostech o hypoteční úvěr, index cen výrobců (patrně vzroste o jednu desetinu procentního bodu na 0,2 %) a pravidelná aktualizace EIA ropných zásob. Tento den přednese své projevy několik představitelů FEDu, jelikož se očekává usnesení o změně úrokových sazeb, které patrně vzrostou na hranici 2%.

Čtvrtek 14. 6.

Předposlední pracovní den týdne proběhne setkání zástupců Ecofin, tedy setkání 27 ministrů financí Evropské unie. Německo tento den představí hodnotu indexu spotřebitelských cen za měsíc květen, která patrně zůstane na stejné hodnotě jako předcházející období (2,2 % v roční změně a 0,5 % v měsíční). Index maloobchodních prodejů za měsíc květen zveřejní Velká Británie, kde očekáváme procentní nárůst jak v roční (2, 4%), tak i v měsíční změně (1, 4%). Evropská centrální banka tento den vydá rozhodnutí ohledně změny úrokových sazeb, oproti americkému FEDu však neočekáváme, že ke změně úrokových sazeb dojde a nadále budou pravděpodobně ponechány na stávajících hodnotách. Index maloobchodních prodejů tento den zveřejní i USA (nárůst o desetinu procentního bodu na 0,4 %), opět dojde také k pravidelné aktualizaci nových i stávajících žadatelů o podporu v nezaměstnanosti a dozvíme se také indexy exportních a importních cen USA.

Pátek 15. 6.

Na poslední pracovní den týdne zveřejní mnoho makroekonomických ukazatelů eurozóna. Hodnoty obchodní bilance, harmonizovaná inflace i jádrová harmonizovaná inflace nebo například index nákladů práce za první čtvrtletí 2018, u kterého pravděpodobně dojde k nárůstu o 4 desetiny procentního bodu na 1,9 %. Japonská centrální banka Bank of Japan v pátek vydá rozhodnutí o změně úrokových sazeb, avšak ani zde, podobně jako u ECB, neočekáváme, že ke změně úrokových sazeb přistoupí. V USA dojde v pátek k uveřejnění indexu využití průmyslových kapacit za květen, které by mělo mírně vzrůst na 78,1 %. Poslední makroekonomickou statistiku tohoto týdne můžeme jmenovat index spotřebitelské důvěry USA, zpracovaný univerzitou v Michiganu, kde předběžná hodnota za měsíc červen dosáhne zřejmě 98,5 bodu, což by mělo být zvýšení oproti hodnotě minulé.