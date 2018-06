Schwab: Vydržte, cyklus se ještě neobrátil

Americké akcie měly v posledních týdnech tendenci růst, ale klidné období to pro ně nebylo. Americká ekonomika si podle investiční společnosti Schwab vede dobře a pravděpodobně „ustojí některé z rodících se bouří“. Rostou zejména obavy z konfliktu na poli mezinárodního obchodu. K tomu se přidává vysoká volatilita, která ale pravděpodobně Fed nezastaví v dalším utahování jeho monetární politiky.



V Evropě se znovu zvedají politické tenze, tentokrát je to Itálie, u které se hovoří o možném odchodu z eurozóny. Podle analytiků Schwabu se dají na této frontě čekat další turbulence, protože Evropa čelí strukturálním překážkám, ale velké škody Schwab nečeká. Na globální úrovni je podle něj nejdůležitější pokles objemu globální likvidity a posilující dolar – tyto dva faktory se mimo jiné projevují v tom, že ekonomiky jako Turecko se dostávají do vážnějších problémů. K tomu je třeba přidat i utaženější finanční podmínky a samozřejmě také obchodní tenze.





Schwab se ale domnívá, že americká ekonomika zůstává i přes popsané negativní tlaky silná. Spotřebitelé jsou stále přesvědčeni o pokračující ekonomické expanzi a jejich důvěra podle průzkumů roste. Stejné je to s podnikatelskou důvěrou odraženou například ve vývoji ISM. Dá se proto čekat, že Fed v polovině června opět zvedne sazby, i když někteří členové FOMC vyjadřují obavy z toho, že by mohlo dojít k inverzi výnosové křivky. Krátkodobé sazby by se tak dostaly nad sazby dlouhodobé a podle Schwabu bude Fed vůči takovému vývoji značně citlivý.Neel Kashkari z Minneapolis Fed se domnívá, že současná výše sazeb se již přiblížila k jejich rovnovážné úrovni a je třeba sledovat, zda se k tomuto názoru připojí i další zástupci FOMC. Pokud by se sazby podle vedení Fedu skutečně přibližovaly své rovnovážné úrovni, nebylo by již potřeba je výrazněji zvedat. Schwab zmiňuje i vývoj nezaměstnanosti inflace a tvrdí, že tyto ukazatele mohou dohromady sloužit jako dobrý signál přicházejícího vrcholu cyklu. Na jeho počátku je nezaměstnanost kvůli končící recesi vysoko a inflace nízko. Nezaměstnanost pak postupně klesá, zatímco inflace roste. Na vrcholu cyklu se pak rozdíl mezi oběma snižuje na minimum.Následující graf ukazuje vývoj mezery mezi nezaměstnaností inflací v USA. Je zřejmé, že mezera se skutečně uzavírá s tím, jak se blíží recese. „Naštěstí je zřejmé, že zatímco i nyní dochází k uzavírání mezery, k úplnému uzavření ještě nedošlo. To naznačuje, že do recese ještě zbývá nějaký čas a cyklus se zatím neobrátil,“ píše Schwab a dodává, že podobná je situace ve Velké Británii a Japonsku.Schwab tvrdí, že trhy budou i nadále procházet vyšší volatilitou, kterou bude zejména na rozvíjejících se trzích podporovat i silný dolar . Nicméně riziko recese je v řadě vyspělých zemí stále omezené a investoři by tak při pohledu na některé negativní zprávy v médiích měli být disciplinovaní a trpěliví.