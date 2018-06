Britský finanční regulátor FCA zaslal dopis bankám o hlavních rizikách kryptoměn

Hlavní britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) regulující 58 000 finančních firem v zemi zaslal vedení bank list s vyjmenováním potenciálních rizik spojených s investicemi do kryptoměn FCA urguje bankovní systém, aby v případě kontaktu s investicemi do kryptoměn důrazněji prověřovaly dané klienty a jejich aktivity s nimi spojené.FCA vypíchla některé nejvíce rizikové aktivity klientů, mezi které řadí především používání státem podporovaných kryptoměn , jež naznačuje snahu obcházet mezinárodní finanční sankce. Další rizikovou oblastí jsou větší investice klientských prostředků do ICO, které se v mnoha případech ukazují jako čistě podvodné.