Plošné přidání je nesmysl, sestry dostanou 5 tisíc, slíbil Babiš

Premiér Andrej Babiš reagoval na iniciativu odborů, které svolávají protestní mítink. Na něm chtějí Babišovi vyčítat, že u zvyšování platů podle nich zůstal jen u slibů. Premiér se brání, že v uplynulých letech razantně stoupl průměrný plat ve státní sféře, odmítá ale plošné zvyšování, které by ještě více rozevřelo nůžky nerovných příjmů.

"Chceme řešit ty resorty, které mají nejnižší průměrné platy, to jsem jako ministr financí řešil u pracovníků v sociálních službách a v kultuře, a u učitelů," řekl Babiš na tiskové konferenci, kterou svolal společně s ministry zdravotnictví Adamem Vojtěchem a financí Alenou Schillerovou.

Podle Babiše stoupl průměrný plat ve státní správě na 35 tisíc korun, což je více, než v soukromém sektoru. Babiš je ale proti plošnému navyšování platů ve státní sféře, chce přidávat ve vybraných sektorech, kde jsou nízké platy a stát má problém sehnat zaměstnance.

"Do zdravotnictví jde meziročně o 20 miliard navíc, 13,2 miliardy šlo do navýšení příjmů nemocnic. Splnili jsme slib, že sestrám ve vícesměnném provozu dáme příplatek pět tisíc. Stejně je to u personálu, který sestrám pomáhá, dostávali pár stovek, dostanou dva tisíce," slíbil Babiš.

Babiš připomněl, že obrovským problémem českého zdravotnictví je nedostatek personálu. Aby vyřešili nedostatek lékařů, rozšiřuje stát kapacity lékařských fakult. V nemocnicích chybí tři tisíce zdravotních sester, v Německu je to podle Babiše ale hned 50 tisíc.