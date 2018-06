Dvojčata utekla z telca k bankovnímu supermarketu

Pouhými obchodními zástupci ale zůstat nechtěli, jejich ambice byly vyšší. Rozhodli se pro spolupráci v oblasti telekomunikací s velkou nadnárodní firmou. Postupně si otevřeli sedm franšízových poboček na severní Moravě. „Franšízový model podnikání nám maximálně vyhovoval. Věděli jsme, že dostaneme podnikatelský ,návod‘, který je ověřený a bude fungovat. Nemuseli jsme nic vymýšlet a cestou pokus–omyl zkoušet, co funguje. A to nás s bratrem přesvědčilo už tenkrát,“ vysvětluje Marek.

Rozhodli se pro společný byznys. Trh devadesátých let byl však daleko větší divočina než dnes. Oba podnikání v té době považují za dobrou školu, která je mnohému naučila. Tehdy začínali jako obchodní zástupci a to je nasměrovalo i do budoucna.

Postupem času zjistili, že nadnárodní společnost často měnila obchodní podmínky, což bratři vnímali jako signál neseriózního jednání. I když se jejich síti poboček dařilo, neměli jistotu, že odměna bude odpovídající. Postupně v nich začala klíčit myšlenka poohlédnout se po jiném oboru, opět formou franšízového modelu.

„Jako franšízanti se sítí poboček jsme zaměstnávali poměrně hodně lidí. Museli jsme si být jistí, že dokážeme pokrýt náklady na jejich mzdy a zároveň jako podnikatelé generovat i zisk. Ze strany franšízora se ale čím dále více zmenšoval prostor, který jsme dokázali ovlivnit vlastními silami. V podstatě určoval, jakou odměnu dostaneme bez ohledu na konkrétní výsledek,“ komentuje důvody postupného ukončení spolupráce Aleš.

Jako zkušení podnikatelé dobře věděli, co hledají. Hodně důležitá pro ně byla podpora – člověk, který bude na telefonu, když budou potřebovat radu. Zároveň chtěli jasné a předem stanovené podmínky spolupráce včetně odměňování, na které se budou moci spolehnout.

„Rozhlíželi jsme se po trhu, dělali si rešerši možných franšízových konceptů, které by se nám líbily. Absolvovali jsme i nějaké informační schůzky, díky našim předchozím zkušenostem jsme měli celkem jasnou představu, co chceme,“ vzpomíná Marek Berbr. Bratr Aleš ho doplňuje: „V té době jsme provozovali zaběhlou síť prodejen, takže jsme nebyli tlačeni do nějakého rychlého řešení. A právě poctivá příprava se nám vyplatila.“

Docela dlouho koketovali s oborem realit, který je zajímal jak z osobních důvodů, tak i z hlediska aktuální situace na českém trhu. Přemýšleli ale, zda by nebylo možné model rozšířit o další oblast. Jednooborové zaměření jim z hlediska dlouhodobosti přišlo přece jen více rizikové. Aleš vypráví: „Tehdy se do toho zamotal náš švagr Marek Vašíček. Měl zkušenosti z finančního oboru. Tak nás napadlo vše spojit, reality a finance spolu, to nám dávalo větší smysl. Začali jsme se tedy rozhlížet právě po takovéto možnosti franšízy.“

Bankovní supermarket – reality, finance a investice

Na českém trhu jejich požadavkům vyhovoval koncept OK POINT provozovaný společnostmi Broker Consulting a mBank. Berbrovi zaujal od první chvíle. A začaly námluvy chytré nevěsty, která si před sňatkem pečlivě prostuduje předmanželskou smlouvu. Aleš s Markem se před podpisem dokonce byli podívat v pobočce OK POINT v Praze v Klimentské ulici, aby viděli, jak vše bude fungovat.

„My jsme v té době už byli celkem hodně zainteresovaní v jedné ryze realitní franšíze. Když jsme ale viděli, co vše klienti na OK POINT řeší, přehodnotili jsme své rozhodnutí. Také pomoc se zapracováním zaměstnanců na pobočce včetně osobních návštěv kouče na místě zajištěné franšízorem bylo něco, co jsme dosud nikde nepoznali. Takovou tou pověstnou třešinkou byl designový vzhled pobočky a výbava moderními technologiemi,“ zdůrazňuje Marek.

Velký důraz kladli na jednotlivé schůzky s manažerem projektu OK POINT Radimem Štantejským. Ten jim postupně představil koncept finanční franšízy. Právě rozsah nabízených služeb pro klienty od bankovních produktů přes finanční plánování, investice až po realitní služby představoval pro bratry Berbrovi komplexní finanční servis pro celou rodinu napříč generacemi.

„Jako podnikatele nás zajímala samozřejmě i návratnost vložené investice. A tady to byl ideální mix. Bez peněz, pokud nejste buddhistický mnich v tibetském klášteře, se dneska stěží obejdete. Vždycky budete využívat nějaký produkt, třeba jen bankovní účet. Když jsme to s bratrem probírali, dospěli jsme k závěru, že nákup či prodej nemovitosti lidé uskuteční maximálně několikrát za celý život, ale finance řeší denně. Viděli jsme tedy v OK POINTu daleko větší klientský potenciál,“ shrnuje Aleš Berbr. A Marek se připojuje: „OK POINT na mne působil jako bankovní supermarket, místo, kam chodíte pravidelně a díky široké nabídce tam vždy najdete to, co potřebujete.“

Svou roli sehrála také prestiž jednotlivých značek, s kterými je OK POINT spjatý – Broker Consulting a mBank, které mají na severní Moravě dobré jméno.

Přibrali do podnikání švagra

První pobočku OK POINT si otevřeli v únoru 2017. Po roce a kousek ji oba považují za úspěšnou. Výrazně k tomu přispělo i to, že do podnikání přizvali švagra, kterému nabídli možnost nadále pracovat v oboru financí a rozšířit jej i o obor realit. Nakonec se stal ředitelem pobočky. Aleš a Marek Berbrovi ale nejsou pouhými investory. Oba se snaží být pro své zaměstnance a spolupracovníky vzorem, na OK POINT chodí denně, osobně vybírají nové zaměstnance. Na dobrém a pracovitém týmu si zakládají.

„Pro nás hraje klíčovou roli, aby servis poskytovaný v OK POINTu fungoval profesionálně a na velmi vysoké úrovni. Je to pro nás otázka prestiže, doporučení našich služeb dalším lidem,“ vysvětluje Marek Berbr.

„Obor financí není postaven na okamžité spotřebě něčeho hmotného, neprodáváme housky. Naším cílem je učit lidi, jak být po celý život bohatší, mít peníze na důležité věci v životě, které potřebují financovat, jako jsou například bydlení, studia dětí nebo renta ve stáří. Tato témata s klienty řešíme dlouhodobě, proto se k nám vracejí. Většinou přijdou, protože chtějí vyřešit něco konkrétního, třeba hypotéku, ale nechtějí sami obíhat jednotlivé pobočky bank a hledat nejvýhodnější nabídku. Tím, že na OK POINTu spolupracujeme s bankami napříč celým hypotečním trhem, dokážeme to udělat za ně daleko rychleji a jednodušeji. A když jsou spokojení, pošlou to dál. Na menším městě, jako je Třinec, jsou reference důležité. Už tu podnikáme dlouho a ještě dalších deset dvacet let budeme. Známe spousty lidí, kteří musejí vědět, že máme dobré služby,“ doplňuje ho bratr Aleš.

Dlouhodobá vize bratrů je vybudovat síť více poboček OK POINT, díky kterým obyvatelé dané lokality mohou své finanční a realitní potřeby vyřešit na jednom místě, s jedním odborníkem, který zná jejich potřeby, a nemusejí obíhat řadu různých institucí a filiálek, kde vždy znovu vysvětlují své požadavky.

K Třinci brzy přibude OK POINT v nákupním centru Frýda ve Frýdku-Místku. A u dvou zřejmě bratři Marek a Aleš nezůstanou.

„Náš úspěch pramení z výběru zaměstnanců a nastavení jasných pravidel a motivací. K tomu nám samozřejmě pomohl pečlivě propracovaný systém franšízora a jeho know-how. Na franšízovém modelu oceňujeme i možnost provozovat za stejných podmínek několik poboček zároveň, právě dokončujeme druhou provozovnu OK POINT ve Frýdku-Místku,“ uzavírá Aleš Berbr.