ČNB chystá omezení hypoték - přímý přenos z tiskové konference.

Česká národní banka (ČNB) chystá v úterý ve 10 hodin tiskovou konferenci, na níž seznámí veřejnosti se svými doporučeními v oblasti hypotečních úvěrů. Proslýchá se, že centrální banka chce znovu zpřísnit podmínky pro zisk hypotečních úvěrů. Kromě toho, že musí mít žadatel před udělením hypotéky našetřenu nejméně desetinu potřebné částky, by teď byl navíc úvěr omezen výší jeho čistého ročního příjmu.

Tisková konference za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka začíná v úterý v 10 hodin. .

Teď podle informací finančníků chystá centrální banka další významnou regulaci a to podmínění výší čistého příjmu žadatele. Podle centrální banky je rizikové, pokud je celková výše dluhů vyšší, než je osminásobek čistého ročního příjmu. Zároveň by výše měsíční splátky všech úvěrů klienta neměla překročit 40 % jeho příjmů.

"V podstatě tak hrozí, že na vlastnické bydlení běžné domácnosti nedosáhnou a nové byty budou kupovat jen movití investoři. To samozřejmě přispěje stabilitě finančního sektoru a centrální banka tak bude spokojená. Na druhou stranu problém bytového trhu se dál prohloubí a to výrazně. Lidé z Prahy začnou utíkat do regionů, nebo budou nuceni jít do nájmu za ještě vyšší nájemné, než by činila splátka hypotéky," poznamenala výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle Tomáškové se takovéto opatření v Evropě téměř nevyužívá a pokud by jej ČNB zavedla, bude v Evropské unii Česko teprve čtvrtou zemí po Velké Británii, Irsku a Dánsku, kde podobné podmínky budou platit.