Trump: Setkání s Kimem bylo fantastické

Poklidný start do nového týdne zaznamenaly včera americké trhy. Summit G7 nezanechal výraznější stopy na obchodním sentimentu a pozornost se stočila k přelomovému setkání prezidenta Trumpa s jeho severokorejským protějškem Kimem v Singapuru. Úvodní optimistická prohlášení zavdala naději na konstruktivní diskuzi. Po několika hodinách jednání z úst amerického prezidenta zazněla pochvalná slova, když setkání označil za fantastické. Před odchodem z kroužku zástupců médií ještě stihl pronést, že „teď míří k podpisu dokumentu“. O jaký dokument by přesně mělo jít zůstává prozatím nezodpovězeno. Dá se nicméně předpokládat, že ke konečnému výsledku obě strany tak rychle nedospějí. Americký prezident vyhlíží naprosté nukleární odzbrojení Severní Koreje, její vůdce pak přirozeně bude na oplátku chtít záruky. A to jak kupříkladu na ochranu hranic, tak také na nezasahování do podoby režimu v poloostrovní zemi. Hovoří se i požadavku na stažení amerických vojenských sil z Jižní Koreje. Ať už bude předmětem představ obou stran cokoliv, takřka s jistotou si to vyžádá pomalý a komplexní proces. Varianta dohody totiž nemusí být nutně optimální, pokud nebudou promyšleny možné scénáře. Takový úkol není jednoduchý a vyžaduje spoustu práce . Přeci jen není až taková dřina naslibovat hory doly a v pravou chvíli skrze skulinku v dohodě udělat pravý opak. Evropě včera zavládla dobrá atmosféra v návaznosti na komentáře italského ministra financí. Tamější vláda nemá údajně zájem opouštět evropské struktury.

Jan Šumbera