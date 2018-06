Forintu se nedaří

Přestože světová média okupovaly titulky ze setkání amerického prezidenta Trumpa se severokorejským diktátorem Kimem, tak eurodolarový trh to nechává celkem v klidu. Eurodolar se totiž připravuje na klíčová zasedání Fedu a ECB.Posledním důležitým číslem před zasedáním FOMC bude dnes odpoledne zveřejněná americká míra inflace za květen. Ta by měla být poměrně vysoká a tak by mohla přiživit očekávání, že zítřejší zasedání Fedu vyzní jestřábím dojmem. To by mělo být pro dolar plus.Ve střední Evropě se nedaří forintu, který ztrácí nejen proti euru , ale zaostává i za ostatními měnami v regionu. Forint trápí politika MNB, která jde zjevně proti globálnímu proudu (zpřísňování), a zůstává velmi uvolněná.