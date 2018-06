Je pro Evropu důležitější Čína než USA?

Hlavní ekonom francouzské banky Natixis Patrick Artus se v jedné ze svých posledních analýz zamýšlí nad možným vypuknutím vážné diplomatické krize mezi Spojenými státy a Čínou. Následně si Artus klade otázku, zda by Evropu z čistě ekonomického hlediska poškodilo více ochlazení vztahů s USA nebo Čínou. Dodává, že takový vývoj je „absurdní“, ale jeho analýza dobře ukazuje, která z těchto dvou ekonomik je pro Evropu významnější.



Klíčem při hledání odpovědi je pohled na vzájemný obchod mezi eurozónou na straně jedné a zmíněnými dvěma zeměmi na straně druhé. V prvním grafu je zobrazen vývoj evropských exportů do Číny a dovozů z Číny:





Druhý graf ukazuje evropské vývozy do USA a dovozy z této země, které směřují do eurozóny:

Exporty směřující z eurozóny do USA jsou tedy zhruba dvakrát tak vysoké než vývozy směřující do Číny a jejich tempo růstu je podobné. Se Spojenými státy pak eurozóna dosahuje obchodního přebytku, zatímco s Čínou velkého deficitu.



Vedle vzájemného obchodu hraje významnou roli i tok kapitálu a investice. Ty popisují následující dva grafy. V prvním z nich je vyznačen vývoj ročního objemu evropských přímých investic v Číně a čínských investic v eurozóně. Druhý sleduje vývoj evropských investic do USA a amerických investic v eurozóně:





Je zřejmé, že objem tohoto typu investic je mnohem vyšší mezi Evropou a USA. Natixis zmiňuje, že v současné době je objem celkových přímých investic, které země eurozóny provedly v Číně, asi 170 miliard eur. Objem těchto investic v USA ale dosahuje 2,7 bilionu eur.



Ekonomický význam Číny sice globálně roste, nicméně eurozóna stále vyváží dvakrát více do USA a její celkové investice v USA jsou šestnáctkrát vyšší než ty provedené v Číně. Jinak řečeno, ekonomické vazby mezi Evropou a USA jsou stále mnohem silnější než vazby mezi Evropou a Čínou.



Zdroj: Natixis