Goldman Sachs a milion simulací. Pohár pozvednou „kanárci“

Sázkaři jásají, tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale! A vedle bookmakerů své tipy představila i americká investiční banka Goldman Sachs. Podle jejího analytického týmu by pohár pro vítěze měla nad hlavu pozvednout (již pošesté) Brazílie. Banka přitom vychází z modelů, které ke své předpovědi čerpají z ekonometrie, strojového učení i z data miningu.

Goldmané k tomu, aby představili jméno možného budoucího vítěze, použili celkem 200 tisíc modelů, včetně dostupných dat ohledně jednotlivých hráčů a nedávných výkonů zúčastněných týmů, a uskutečnili celkem milion simulací turnaje, uvedla agentura Bloomberg. Jako jasná jednička z výpočtů vyšla Brazílie. Podobně tomu bylo i při mistrovství v roce 2014, kdy banka tipovala, že „kanárci“ zvítězí ve finále nad Argentinou výsledkem 3:1. Realita však byla jiná a Brazílie tehdy vypadla v semifinále po prohře s Německem, které tehdejší šampionát nakonec vyhrálo.

A jaký má Goldman Sachs ve své predikci systém? Stručný popis přinesla agentura Bloomberg:

„Používáme data ohledně charakteristik týmů, individuálních hráčů a nedávných výkonů mužstev. Ta následně zpracovávají čtyři různé typy modelů fungující na bázi strojového učení, které analyzují počet gólů vstřelených v jednotlivých zápasech. Tyto modely se poté naučí rozpoznat vztah mezi použitými charakteristikami a počtem vstřelených branek vycházejícím ze skóre utkání mistrovství světa a evropských pohárů od roku 2005. Jakmile prozkoumáme řadu alternativních kombinací proměnných, zjistíme, které charakteristiky jsou pro úspěch klíčové a které stojí mimo. Model poté využijeme k predikci počtu vstřelených gólů v každém možném utkání turnaje a jejich nezaokrouhlený počet pak k určení vítěze.

Jak tipují ostatní banky?

Pokud se zaměříme na tipy dalších bank, nejčastěji zmiňovaným vítězným jménem je Brazílie či Německo. Na jihoamerickou zemi sází vedle Goldman Sachs i Danske Bank, naopak Němcům přiřazuje již pátý titul německá banka Commerzbank a švýcarská UBS. Na poměrně vysokých pozicích se objevuje i Francie, která má dle Goldmanů o něco vyšší šanci na výhru než Německo. Podle výše popsaného modelu by však cesta galského kohouta měla skončit v semifinále, kde by měla Francii vyřadit Brazílie.

Odhady zmiňovaných bank pak podobně jako u Goldman Sachs vychází z kombinace mnoha proměnných a simulací, některé z nich – například Danske Bank – pak do této skupiny řadí i ekonomické faktory jako HDP na hlavu.

Aby toho nebylo málo…

A aby toho nebylo málo, vedle tipu na vítěze posunuli Goldmané svou analýzu ještě dál. Ve své téměř 45stránkové studii, ze které vychází server Financial Times, srovnali například úspěšnost penalt s cílováním inflace. Podle výsledků je tak možné říci, že země, které úspěšně cílují inflaci, resp. jejich fotbaloví reprezentanti, bývají poměrně úspěšní, co se týče vstřelených penalt.

„Dosažení inflačního cíle a úspěšná penalta vstřelená během mistrovství světa ve fotbale jsou do značné míry otázkou přesnosti,“ přepisuje slova analýzy server Financial Times. „Vedení měnové politiky a penalta jsou tedy sice dvě zcela odlišné snahy, obě ale vyžadují chladnou hlavu a tvrdý trénink.“

A to stále není vše. Banka nepřeberné množství dat aplikovala ještě na jednu oblast, a to na zjištění korelace mezi averzí k riziku na finančních trzích a averzí k riziku fotbalového týmu reprezentovanou počtem vstřelených gólů během finálového zápasu. Jak je vidět z grafu níže, počet finálových branek se od 70. let 20. století snížil z 4-5 na 1-2 během poslední dekády. Podobný přístup nazvaný „bezpečí především“ pak byl pozorován i na finančních trzích, kde se investoři uchylovali k bezpečnějším aktivům, jako jsou například 10leté americké dluhopisy, jejichž výnosy následně padaly.

Čísla z posledních let tak ukázala, že s rostoucí averzí k riziku na trhu, jež je spojená s přesunem kapitálu na dluhopisový trh, rostla i averze k riziku soupeřících týmů, které tudíž vsadily na „jistotu“ prvního, resp. druhého, gólu před jejich co nejvyšším počtem.

„Znamená to tedy, že nedávný vzestup výnosů spojený s medvědím příběhem trhu dluhopisů naznačuje vyšší počet gólů během letošního finálového zápasu?“ táže se banka. Inu, uvidíme. Tipoval bych však, že spíše ne...

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.