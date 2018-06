Akcie čínského výrobce baterií pro elektroauta při IPO už víc růst nemohly...

Akcie čínského výrobce baterií pro elektromobily Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) v dnešním vstupu na burzu vykázaly vzestup o povolené maximum 44 procent. Tržní hodnota podniku tak dosáhla 12,3 miliardy dolarů (270 miliard Kč). Firma chtěla vstupem na burzu získat peníze na rozšíření výroby.



V rámci primární veřejné nabídky (IPO) na burze v Šen-čenu firma prodala 217 milionů akcií, což je deset procent nového kapitálu. Poptávka vysoko převyšovala nabídku, zájem drobných investorů podle propočtů společnosti Thomson Reuters nabídku převýšil 3201krát. Investiční fondy pak poptávaly 537krát více akcií, než kolik mohly dostat.



Čína nově zapsaným akciím umožňuje v první den obchodování maximálně 44procentní růst. CATL nyní těží z podpory, kterou elektromobilům poskytuje čínská vláda.





Podle průzkumu organizace Shenzhen Gaogong Industry Research se CATL v loňském roce stala největším světovým výrobcem baterií pro elektromobily. Prodala baterie o kapacitě 12 gigawatthodin, zatímco druhý Panasonic o kapacitě deset gigawatthodin. Čínští analytici CATL hodnotí jako jedinou čínskou firmu, která může v tomto tržním segmentu konkurovat zahraničním společnostem jako je LG a Samsung SDI.Společnost chce většinu z 5,46 miliard jüanů (18,7 miliardy Kč ), které získala z IPO, využít na výstavbu závodu s roční kapacitou 24 gigawatthodin. Sedm let starý podnik, který vznikl jako pobočka japonského výrobce baterií ATL, plánuje do roku 2020 zvýšit výrobní kapacitu na 50 gigawatthodin.CATL prodává baterie pro osobní automobily, autobusy a kamiony. Mezi domácí zákazníky patří společnost SAIC Motor, BAIC Group, Geely, Dongfeng Motor a Changan Auto.Prodej osobních automobilů na elektrický pohon se v Číně loni zvýšil o 72 procent na 580.000 vozů. Čína je jejich největším světovým trhem, uvedl list Financial Times.