Eskalace sporů mezi Spojenými státy a Evropskou unií může ohrozit obchodní zájmy ČR

„Stupňování napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií může zasáhnout automobilový průmysl v České republice. Vzhledem k vysoké závislosti tuzemské ekonomiky na výrobě automobilů jde o vážnou hrozbu pro naši zemi,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou byla odložena, když Říše středu pohrozila uvalením odvetných cel. Následně vyšlo najevo, že se Peking zavázal kupovat více amerického zemědělského a energetického zboží, aby byla vylepšena obchodní bilance USA. Prezident Donald Trump tuto skutečnost interpretoval jako svou výhru a upřel svou pozornost na Evropskou unii.

Představitelé Evropské unie reagovali na uvalení cel na ocel a hliník odlišně oproti čínským vyjednavačům. Po hrozbě uvalení odvetných cel totiž nenásledovala nabídka na vylepšení americké obchodní bilance. Vyjednavači pouze apelovali na tradiční euroamerické vazby a poukazovali na nevýhody zavádění obchodních bariér.

Začíná se ukazovat, že evropská strategie je neúčinná. Představitelé Evropské unie zřejmě nebudou chtít ztratit tvář a přistoupí k zavedení odvetných opatření. To však může vyvolat obchodní válku, ve které vzhledem k vzájemné obchodní bilanci se Spojenými státy bude Evropská unie tahat za kratší kus provazu.

Rozhoření sporů mezi USA a Evropskou unií může zasáhnout i Českou republiku. Nejcitelněji by se nás dotkla cla na vývoz automobilů. V případě snížení vývozu do Spojených států by se totiž proměnila dodavatelsko-odběratelská struktura v EU, což by mělo vliv na výrobu v České republice. Vzhledem k vysoké závislosti tuzemské ekonomiky na automobilovém průmyslu je nutné vnímat současné rozpory v euroamerických vztazích jako vážnou hrozbu pro naši zemi.



Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom​​ BH Securities a.s.