Matras: S&P 500 během dvou let zdvojnásobí svou hodnotu díky růstu ekonomiky

Mezi přední současné akciové "býky" se svou projekcí zařadil šéf společnosti Zacks IM Kevin Matras, který uvedl, že index S&P 500 čeká v následujících 5 letech zdvojnásobení jeho stávající hodnoty. Růst hlavního akciového indexu nad 5 500 bodů odpovídají posunu o necelých 15% ročně bude souviset především s lepší než očekávanou kondicí americké ekonomiky v následující pětiletce.Podle Matrase bude klíčový náběh vlivu prorůstových opatření přijatých a přijímaných administrativou nového prezidenta Donalda Trumpa. Ty ve svém důsledku zcela přetransformují americkou ekonomiku.Během posledních 5 let zmíněný akciový index posílil o 126% a to v prostředí mnohem slabšího růstu ekonomiky oproti stávajícímu stavu. Pro 2Q18 je odhadován růst HDP největší ekonomiky světa na úrovni 4%. Představa dalšího růstu o 100% během 5 let je podle Matrase ve světle zmíněného srovnání ještě celkem konzervativní.