Nový šéf banky HSBC: Končí důraz na úspory. Chci investice, technologie, růst v Asii a britské hypotéky

Britská banka HSBC Holdings Plc. mění strategii, přechází od snižování nákladů k investicím do rozvoje. Na tyto účely hodlá do roku 2020 vynaložit 15 až 17 miliard liber (441 až 450 miliard Kč ). Zaměří se mimo jiné na nové technologie i na své klíčové asijské trhy, kterými jsou Hongkong a Čína. Oznámil to dnes nový šéf banky John Flint.Banka tímto definitivně mění strategii, kterou uplatňuje od finanční krize v roce 2008. HSBC od té doby prošla zásadní reorganizací, uzavřela řadu poboček, zrušila tisíce pracovních míst , prodala aktiva a zaměřila se na rychle rostoucí Asii, která má hlavní podíl na jejím zisku.Podle plánu na léta 2018 až 2020 chce Flint udržet ukazatel kapitálové síly CET1 nad 14 procenty, kde se pohybuje už pět čtvrtletí, a návratnost hmotného kapitálu nad 11 procenty. Výše vyplácených dividend zůstane na stávající úrovni. "Po období restrukturalizace je nyní čas, aby se HSBC dostala zpět do režimu růstu," řekl Flint.K hlavním osmi bodům nové strategie patří expanze v Číně, zejména v regionu delty Perlové řeky, jakož i zaměření na britský hypoteční trh . Nalézt řešení slabších výkonů ve Spojených státech se britské bance ale podle zveřejněné strategie nepodařilo. HSBC se tam stále potýká s následky nepodařené akvizice ústavu Household zaměřeného spotřební úvěry , za který v roce 2003 zaplatila 15 miliard dolarů (329 miliard liber ).Akciový trh na zprávu prakticky nezareagoval, dopoledne akcie stagnovaly, před polednem přidávaly 0,12 procenta, uvedla agentura Reuters.