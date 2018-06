Donald a Kim aneb jaký bude summit dvou nevypočitatelných mocnářů?

Summit lídrů G7 nedopadl úplně optimálně. Donald Trump se nepodepsal pod společného prohlášení o snaze zlepšit obchodní spolupráci a ostře na sociálních sítích zaútočil na kanadského premiéra. Finanční trhům tak výsledek setkání spíše přidělal vrásky na čele, neboť otázku posílení geopolitické rovnováhy nevyřešil. Pozornost se již čile přesouvá k další velké politické události. Na zítra je totiž plánováno setkání amerického prezidenta s jeho severokorejským protějškem. Donald Trump doposud objektivně odehrál velice dobrou partii a přilákal nevypočitatelného Kim Čong-una k jednacímu stolu svým neortodoxním přístupem. Teď jej však čeká, zdá se, ta náročnější část úkolu. Musí jej umně dostat do pozice, kterou chce, a to v prostředí tlaku okolních států. Čína a Rusko bezesporu vyhlížejí denuklearizaci s nadějí, na druhou stranu by se jim nelíbilo setrvání jednotek USA na Korejském poloostrově, stejně jako posílení vlivu světové mocnosti v „jejich“ regionu.

Jan Šumbera