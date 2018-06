Trump versus Kim a ostře sledovaná ECB

Minulý týden se nesl na optimistické vlně, a to navzdory eskalujícímu napětí mezi ekonomickými velmocemi, které mezi sebou začaly vést obchodní válku a přijímat protekcionistická opatření v podobě dovozních cel. Páteční summit zemí G7 podle očekávání nepřinesl žádnou naději, že by v brzké době mělo dojít k zastavení či omezení protekcionistické politiky. Naopak, dle vyjádření jednotlivých představitelů zemí G7 bychom měli v brzké době očekávat další kroky, které světový obchod ještě více omezí. Nejvíce se tato opatření, kromě konečných spotřebitelů, dotknou průmyslových a těžebních společností, přičemž tento okruh bude mít tendenci se do budoucna spíše rozrůstat než zužovat.

Americké akciové trhy se i přes tyto negativní makroekonomické hrozby dokázaly v minulém týdnu posunout výrazně výše. Index S&P 500 a Dow Jones 30 tentokrát překonaly výkonnost technologického NASDAQ Composite a Russell 2000, indexu společností s malou a střední tržní kapitalizací. Tento trend by mohl přetrvávat i v následujících dnech, když technologický sektor tíží silná překoupenost některých titulů spolu s opadnutím zájmu o kryptoměny.

Tento týden bude plný velmi důležitých událostí. V úterý v ranních hodinách se sejde americký prezident Donald Trump se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Ohledně tohoto setkání panují velká pozitivní očekávání a akciové trhy na to budou ve značné míře reagovat. Přelomové ale bude rovněž čtvrteční zasedání ECB, která by měla představit plán ohledně odstoupení od expanzivní měnové politiky s tím, že redukce bilance by mohla započít již v září tohoto roku. Kromě toho velký vliv na trhy bude mít rovněž středeční zasedání FEDu, od kterého se očekává zvýšení hlavní úrokové sazby o 0,25 % na 2,00 %. V pátek potom zasedá BOJ, od které se neočekává žádná změna v kurzu měnové politiky.

Ačkoliv před sebou máme týden, který je plně nabitý důležitými událostmi, a v jednotlivých seancích tedy můžeme očekávat zvýšenou volatilitu, akciové trhy mohou z týdenního pohledu v pátek paradoxně uzavřít bez výraznějších změn. Mnoho investorů může na postoj centrálních bank vyčkávat a svá rozhodnutí upraví až ve chvíli, jakmile se trhy v následujících dnech uklidní.

