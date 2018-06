Švýcaři odmítli regulaci půjček. Také omezí hazard

Švýcaři v nedělním referendu odmítli návrh změny způsobu půjčování peněz komerčními bankami, který by radikálně přetvořil švýcarský bankovní systém. Podle odhadů, které zveřejnila veřejnoprávní stanice SRF, se výrazná většina hlasujících vyslovila proti přechodu na systém takzvaných suverénních peněz (Vollgeld). V něm by komerční banky směly klientům půjčovat peníze jen do výše rezerv, které drží u centrální banky. Většina občanů se naopak vyslovila pro vládní návrh uvalit na internetové sázkové hry licenční povinnost. Nadále je nebudou moci provozovat zahraniční společnosti.

Podle SRF se proti systému takzvaných suverénních peněz vyslovilo 76 procent hlasujících. Tomu, že návrh na reformu bankovního systému neprojde, napovídaly předem všechny průzkumy. Proti se totiž postavily jak bankovní asociace, tak švýcarská vláda a švýcarská centrální banka (SNB). Podle nich by šlo o nebezpečný experiment, který by v důsledku mohl dosud stabilní bankovní systém spíše narušit, než posílit.



Podle předkladatelů návrhu by nutnost stoprocentního krytí úvěrů snížila riziko náhlých krizí, protože v případě ztráty důvěry klientů by banka mohla vyplatit všechny vklady a nebylo by nutné ji sanovat z peněz daňových poplatníků.



V současnosti mají soukromé banky možnost vytvářet peníze tím, že poskytnou půjčku. Jen malá část depozit komerčních bank je přitom kryta skutečnými penězi a úložkami u centrální banky.



Podle agentury DPA měla iniciativa učinit bezpečnějšími úspory. Takový systém ale nemá žádná země na světě.

Licence online kasin prošly



Švýcaři v referendu rozhodovali rovněž o novelizovaném zákoně týkajícím se online sázek a kasin. V něm si odhlasovali, že přístup na trh online sázení budou mít pouze společnosti registrované ve Švýcarsku.



Ve Švýcarsku jsou nyní zcela legální online kasina. Přibližně 75 procent občanů se dnes vyslovilo pro jejich licencování. V praxi to bude znamenat mimo jiné to, že peníze získané z tohoto druhu hazardu zůstanou ve Švýcarsku. Odpůrci opatření však namítají, že se tím otvírají dveře státní cenzury internetu i v jiných oblastech.



Vláda chce zabránit tomu, aby Švýcaři hráli na zahraničních online portálech, aniž by se prosázené peníze vrátily do Švýcarska. Nadále budou moci své peníze utrácet jen prostřednictvím portálů stávajících švýcarských kasin. Ta budou muset, v závislosti na své velikosti, odevzdávat švýcarskému státu až 80 procent zisku. Tyto peníze pak půjdou na podporu sociálních a humanitárních projektů a část také na důchody.



Podle Bernské univerzity dosud Švýcaři v zahraničních internetových kasinech ročně prosázeli na 250 milionů franků (více než 5,5 miliardy korun).

V Sionu olympiáda nebude



Obyvatelé kantonu Valais pak v neděli v regionálním referendu hlasovali také o osudu kandidatury Sionu na pořádání zimních olympijských her v roce 2026. Většinou zhruba 54 procent hlasů však odmítli nutnou finanční účast na projektu, a švýcarský sen o zimní olympiádě v srdci Alp se tak rozplynul, poznamenala DPA. "Neexistuje žádný plán B," potvrdil starosta Sionu Philippe Varone.



Švýcarsko naposledy hostilo zimní olympiádu v roce 1948, tehdy ve Svatém Mořici. Dnešní odmítnutí pořádat další olympijské hry přisuzuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) "zastaralým informacím o nákladech na hry". "Nejnovější zásadní reformy, které uskutečnil MOV, bohužel nebyly nijak zohledněny," uvedl MOV v dnešním prohlášení.



O pořádání her má zájem dalších osm měst: Turín a Milán, Štýrský Hradec a Schladming, Stockholm, turecký Erzurum, Calgary a Sapporo. Rozhodnutí o pořádání ZOH padne na podzim příštího roku.