Prabos nabídne své akcie i menším investorům

Výrobce obuvi ze Slavičína Prabos plus zpřístupní své akcie i menším investorům. Firma přistoupila na nabídku denního obchodování na RM-Systému, kde se začne obchodovat ode dneška. Společnost, která v květnu vstoupila na nový trh Start pražské burzy, to oznámila v tiskové zprávě.



Prabos zároveň sníží na pětinu velikost lotu v aukčním systému na pražské burze. Akcie se tak budou na trhu Start obchodovat zhruba od 50.000 korun. Na trh Start, který je určen pro malé a střední podniky, vstoupila jako jedna z prvních firem 15. května.





Mezi nové investory byl umístěn pětiprocentní podíl společnosti v hodnotě přes 22 milionů korun . Prabos již v květnu oznámil, že je rozhodnut nabídnout zbývající akcie do maximálně 15procentního podílu na společnosti, tedy za dalších 38 milionů korun při ceně 400 korun za akcii."Již před vstupem na pražskou burzu jsme cítili velký zájem o akcie ze strany menších investorů, pro které byla minimální investice 250.000 korun příliš vysoká," uvedl předseda představenstva Prabosu Jaroslav Palát. Společnost podnikla potřebné kroky i na pražské burze , kde se bude s akciemi obchodovat v aukčním systému s menšími loty. Ty budou sníženy z 625 kusů akcií na pětinu, tedy na 125.Prabos je výrobce obuvi s tradicí sahající do roku 1860. Tehdy vznikla společnost Japis, která zpracovávala usně a po první světové válce zahájila výrobu obuvi. Po znárodnění v roce 1948 přešla společnost Japis pod správu n.p. Baťa a následně byla v roce 1952 začleněna do n.p. Svit Gottwaldov. V roce 1991 se závod transformoval jako samostatná divize společnosti Svit Zlín . Společnost hospodařila v roce 2017 s tržbami téměř 330 milionů korun a se ziskem po zdanění přes 42 milionů korun