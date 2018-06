Povinné přerozdělování migrantů byla chyba, přiznala Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová přiznala, že prosazování povinného přerozdělování uprchlíků na základě kvót bylo chybou. Mezi evropskými státy totiž prý vyvolalo jen spory. Česká republika přerozdělovací kvóty dlouhodobě kritizuje. Změnu v jejich vnímání ze strany šéfky německých křesťanských demokratů proto vítají i tuzemští politici. Angela Merkelová svým výrokem podle odborníků udělala pragmatický ústupek, protože vidí, že na kvótách v Evropě shoda nepanuje. A čeští politici německou kancléřku chválí. "Kvůli těmto debatám se rozdělila i česká společnost a česká politická scéna. A já jsem rád, že se konečně přichází s tím, že uprchlické kvóty jsou nesmysl," reagoval místopředseda ČSSD. Martin Netolický. "Ono to nefunguje ani ze strany těch imigrantů. Prostě když oni někde být nechtějí, tak tam nakonec stejně nebudou. Což se nakonec i na příkladu těch křesťanských imigrantů u nás v ČR nakonec ukázalo," sdělil místopředseda STAN Vít Rakušan. "Je to i výsledek naší intenzivní diplomacie od začátku roku a hlavně v rámci V4, kde jsme postupně získávali další podporu," uvedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "My jsme v první řadě rádi, že opouštíme tu rétoriku přehlasovávání a toho, že jedna strana něco blokuje, a ta druhá s ní není schopná vyjít a tak jí to násilím vnutí," vysvětlil poslanec za Piráty Mikuláš Peksa. Některé strany ale před přehnaným nadšením varují. "Se připravuje vlastně nová úmluva o azylové a migrační politice, tzv. Dublin 4. A bude velmi důležité, aby tam žádné přerozdělování nelegálních uprchlíků nebylo," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stajnura.

"Opravdu se jí to v Německu začíná rozpadat pod rukama a snaží se zachránit se na poslední chvíli a hledat si levné politické body," myslí si místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Výrok německé kancléřky by podle politologů mohl změnit evropské řešení uprchlické krize. Jednotlivé členské země by se třeba mohly specializovat. Státy by si mohly například vybrat, jestli budou raději bránit hranice Schengenského prostoru, bojovat proti pašerákům na moři nebo budou uprchlíkům pomáhat přímo v místech postižených válkou.