Jak investovat do „konce světa“

Algebris Investments spravuje aktiva v hodnotě 12 miliard dolarů a nyní se tato společnost rozhodla nabízet investorům „fond konce světa“. Tedy fond, který by byl atraktivní pro všechny, kdo se obávají, že další mohutná krize již číhá za rohem. V čele fondu bude podle FTAlphaville stát „populární investiční bankéř Alberto Gallo, ze kterého se stal správce hedge fondu“. Ten se bude snažit nakupovat aktiva na akciovém či dluhopisovém trhu a na dalších trzích, které by měly fungovat jako pojištění pro prudké a hluboké kolapsy.



Fond by se měl jmenovat „Tail Risk Fund“ a v následujících měsících by do něj mělo podle plánu přitéct 100 – 500 milionů eur. Podle FTAlphaville jde o známku obav investorů, které přicházejí po letech globální expanze. Podobná investiční strategie byla populární hned po krizovém roce 2008. Výraz „tail risk“ popisuje ojedinělé a extrémní události, se kterými se na trhu běžně nepočítá, ke kterým ovšem i přesto čas od času dochází. Gallo říká, že nápad na vytvoření fondu dostal v minulém roce, kdy byl vývoj na trzích pozitivní, všude bylo dost likvidity a to jej přivedlo k úvahám o možném přesunu do druhého extrému.





Philippos Kassimatis z poradenské skupiny Maven Global tvrdí, že během posledních 25 let se podobným fondům vedlo nejlépe po krizi roku 2008. Tehdy byly sázky těžící z vysoké volatility značně populární. Jenže investoři zaměřující se na tento typ aktiv začali v letech 2011–2013 prodělávat, protože je nakoupili za poměrně vysoké ceny. Řada takto zaměřených fondů tak z trhu odešla.Výkony fondů zaměřených na extrémní rizika sleduje index Eurekahedge. Jeho hodnota se mezi červnem a srpnem 2011 zvýšila o 37 % a příčinou byla dluhová krize v Evropě . Spojené státy navíc ztratily svůj rating AAA od Standard & Poor's. Z tehdejších maxim ale index následně oslabil o 57 %. Algebris si klade za cíl dosahovat jen mírných ztrát v letech, kdy trhy stagnují či rostou. Oproti tomu během turbulencí chce vydělávat. Dvě třetiny aktiv by měly být drženy ve „strukturálně krátkých pozicích“ a třetina v „taktičtějších sázkách“. Ty by mohly představovat například investice ve zranitelnějších zemích jako Brazílie či Mexiko.Gallo podle svých slov neočekává propad trhu dříve, než za tři nebo čtyři roky. Tedy až v době, kdy „plně vyprchá efekt monetární stimulace“. Seznam potenciálních pohrom je ale dlouhý, od prudkého růstu cen ropy přes geopolitické tenze a krizi eurozóny až po dluhové krize a recese. Trhliny se ale podle investora ukazují již nyní, například na Deutsche Bank Itálii či Brazílii.Zdroj: FTAlphaville