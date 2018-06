Inteligentní investice do technologií

Umělá inteligence se v dnešní době nasazuje do průmyslových i neprůmyslových robotů, automatizace, 3D tisku, zpracování přirozeného jazyka, sociálních médií i samořídících vozidel. ETF zaměřená na umělou inteligenci z jejího rostoucího využívání profitují. Nebyla stvořena, aby se podílela na vývoji a rozšiřování umělé inteligence, pouze se zaměřují na odvětví technologického sektoru, která s umělou inteligencí pracují.

ETF na umělou inteligenci jsou fondy, které splňují alespoň jedno ze tří kritérií: Zaprvé investují do společností, které jsou zapojené do vývoje nových produktů a služeb či do vývoje technologických vylepšení vztahujících se na umělou inteligenci. Zadruhé mají ve svém portfoliu alespoň 25 % společností, které investují do výzkumu a vývoje umělé inteligence, jako např. Amazon, Tesla Motors, Apple nebo Alphabet. Zatřetí využívají metodologie umělé inteligence k výběru jednotlivých akcií do svého fondu.

Zde je výběr pěti největších ETF zaměřených na umělou inteligenci podle rankingu serveru ETF.com:

1. Invesco QQQ Trust

Invesco QQQ Trust vznikl v roce 1999 a sleduje index Nasdaq 100 . Složení tohoto ETF se zaměřuje zejména na alokaci do technologických společností. Je značně volatilní, vzhledem k tomu, že tento sektor má historicky vysoké rally, ale i strmé pády. QQQ využívají hlavně krátkodobí obchodníci, což dokazují vysoké průměrné denní obraty. Pro investory s dlouhodobými cíli se hodí spíše jiný typ fondů.

Největší zastoupení mají společnosti: Apple (11,93 %), Amazon (9,88 %), Microsoft (9,59 %), Facebook (5,67 %), Alphabet (4,22 %), Intel (3,25 %), Cisco Systems (2,57 %), NVIDIA (1,96 %), Netflix (1,92 %) a Comcast (1,78 %). Zastoupení v technologickém sektoru činí 61 %, kromě toho má vyšší podíl i spotřebitelský sektor (21 %) a zdravotnictví (9 %).

2. XLK Technology Select Sector SPDR Fund

Tento technologický fond vznikl v roce 1998. Aby byla společnost zařazena do tohoto ETF, musí být součástí jednoho z mnoha odvětví technologického sektoru. To zahrnuje segmenty jako IT služby, služby bezdrátové komunikace či polovodiče. Fond investuje do známých společností amerického techu s velkou kapitalizací. Jedním z hlavních výhod tohoto ETF je fakt, že se nezaměřuje pouze na jeden segment, ale na veškeré technologie. Hodí se tak pro investory, kteří chtějí držet pozici v technologiích, ale nejsou si jistí, který konkrétní segment si vybrat.

Největší podíl ve fondu připadá na: Apple (14,77 %), Microsoft (11,88 %), Facebook (7,03 %), Alphabet (GOOG 5,25% a GOOGL 5,22%), Intel (4,04 %),Visa (3,64 %), Cisco Systems (3,19 %), AT&T (3,02 %) a Verizon Communications (3,00 %). Zastoupení v technologickém sektoru je 92 % a 6 % tvoří telekomunikace.

3. VGT Vanguard Information Technology

VGT sleduje široký index společností v IT, konkrétně v oblastech softwaru, hardwaru a poradenství. Fond se zaměřuje výhradně na americké akcie a největší důraz klade na Apple (14,57 %) a Microsoft (11,13 %), které dohromady tvoří čtvrtinu tohoto fondu, i když dohromady čítá 425 titulů. Fond se zaměřuje zejména na společnosti s velkou kapitalizací, čímž by mohl být relativně méně volatilnější.

Kromě Apple a Microsoft mají vysoký podíl ve VGT: Facebook (4,60 %), Intel (3,98 %), Visa (3,59 %), Alphabet (GOOG 3,57 % + GOOGL 3,44 %), Cisco Systems (3,14 %), Mastercard (2,76 %),NVIDIA (2,28 %) a Oracle (2,20 %). Podíl technologického sektoru představuje 98 %.

4. FDN First Trust Down Jones Internet Index

Toto ETF se zaměřuje na americké společnosti, které generují alespoň polovinu svých výnosů z internetu. Přestože myšlenka firem zaměřených na podnikání přes web je lákavá, je třeba si uvědomit, že jde o široké spektrum firem z mnoha sektorů. Na rozdíl od mnohých ETF, která se zaměřují na konkrétní sektor, FDN se kromě propojení s internetem neopírá o žádnou specifickou investiční tezi. Toto ETF je vyvážené mezi 40 tituly, ale hlavní důraz se klade na společnosti s velkou kapitalizací.

Mezi společnosti s největším podílem v FDN patří: Amazon.com (9,42 %), Facebook (8,02 %), Netflix (6,01 %), PayPal Holdings (4,78 %), Salesforce.com (4,71 %), Alphabet (GOOG 4,68 % + GOOGL 4,64 %), eBay (3,03 %) a Twitter (2,90 %). Kvůli širokému rozsahu tohoto ETF představuje technologický sektor 68 % a spotřebitelský sektor 22 %.

5. IYW iShares U.S. Technology

Toto ETF by mohlo být pro dlouhodobé držitele příliš rozdrobené, ale může být vhodné pro taktické investory v technologickém sektoru. Hlavní předností IYW je jeho slušný rozsah (celkem čítá 150 titulů) a jeho likvidita. Denně zobchoduje asi 200 000 akcií a v aktivech má více než 150 miliard USD. Nicméně seznamu jeho titulů dominují velcí obři jako Apple (16,97 %) či Microsoft (13,65 %), které už většinou investoři ve svém portfoliu drží. Podobnou expozici nabízí i VGT a XLK.

Vedle Apple a Microsoft mají silnou pozici: Facebook (8,08 %), Alphabet (GOOG 6,04 % + GOOGL 6,01 %), Intel (4,64 %), Cisco Systems (3,66 %), NVIDIA (2,79 %), Oracle (2,49 %) a Adobe Systems (2,71 %). Zastoupení v technologiích je 97 % a 1 % ve zdravotnictví.

Zdroj: ETF.com