Víkendář: Evropu rozčílila americká neomalenost. Ale proč tak najednou?

Politici v EU jsou podle The American Conservative pobouřeni komentáři amerického velvyslance v Německu Richarda Grenella. Ten v rozhovoru pro Breitbart News chválil vzestup konzervativních stran v Evropě a řekl, že chce pomáhat vůdcům pravicových stran. Evropští politici reagovali rychle a mimo jiné tvrdí, že Grenell se nepřípustně míchá do evropské politiky a snaží se ovlivnit volby. The American Conservative ale dává celé věci trochu širší perspektivu.



Člen Evropského parlamentu Guy Verhofstadt v reakci na velvyslancova slova uvedl, že Evropa se musí bránit proti Trumpovi a Spojené státy musí „respektovat naši suverenitu“. Německý sociální demokrat Lars Klingbeil zase na Twitteru Grenellovi radil, že jeho prací není míchat se do politiky země, ve které je hostem. Martin Schulz zase hovořil o tom, že velvyslanec je „ultrapravicovým koloniálním úředníkem“. A kritické hlasy zaznívají i z USA. The American Conservative k tomu tvrdí, že mezi evropskými politiky je rozšířen názor, že Donald Trump se snaží ovlivňovat evropskou politickou scénu podobně jako Vladimir Putin.





„Grenellova slova nejsou určitě dobrou diplomacií a velvyslanec musí ke své práci přistupovat s určitou opatrností. Nicméně je faktem, že řada zemí v Evropě již konzervativní vládu má a proti podobným komentářům tak jistě protestovat nebudou. Jedná se o Rakousko, Polsko, Maďarsko či Dánsko. Rozezleni jsou jen ti, kteří považují posilování konzervativců za nevítaný jev,“ píše The American Conservative. A dodává, že americká vláda sama sebe prezentuje tak, že je zaměřená proti tradičním elitám. Není tudíž divu, že Trumpovi lidé chtějí podobně smýšlející strany podpořit i jinde. Je směšné domnívat se, že by americká vláda darovala peníze stranám, jako je německá AfD či třeba straně Marine Le Penové. Jde jednoznačně o podporu morální.Nejdůležitější na celé věci je ovšem to, že nejde zdaleka o první případ, kdy se americká vláda míchá do evropských věcí. Ti samí lidé, kteří nyní hlasitě protestují, byli pozoruhodně nevšímaví, když prezident Obama v dubnu 2016 komentoval referendum o brexitu . Nejen, že se postavil proti odchodu Velké Británie z EU, ale dal jasně najevo, že pokud k němu dojde, obchodní dohoda mezi USA a Británií nebude v dohledné době uzavřena. Podle The American Conservative šlo o jasnou politickou hrozbu těm, kteří prosazovali brexit . Obama pak ještě napsal článek pro Daily Telegraph, kde tvrdil, že EU nesnižuje vliv Británie ve světě, ale naopak jej zvyšuje. Ať již to je pravda nebo ne, tehdy žádné hlasy proti americkému ovlivňování evropské politiky nezaznívaly.Grenell na protesty reagoval s tím, že jej jen utvrdily v názoru na globální politickou elitu a její bublinu, která je „ohrožena lidmi jako Donald Trump“. Pro byrokratické eurodiplomaty jde o šok, a toho chtěl Grenell dosáhnout. Jeho pohled je ale podle The American Conservative mylný. V Evropě totiž již znatelně roste popularita řady konzervativních stran a pokud by diplomat podpořil ty, které „generují intenzivní kontroverzi“, znepřátelil by si řadu tradičních konzervativců.

„Reakce evropských politiků je pokrytecká. A Grenell by zase měl pochopit, že existuje rozdíl mezi velvyslancem a komentátorem na Fox News. A hlavně by měl nejdříve dobře porozumět evropské politické scéně, nebo by se mohlo stát, že poskytne podporu, které bude později litovat,“ uzavírá The American Conservative.



Zdroj: The American Conservative