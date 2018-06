Obviněného Babiše policie poprvé vyslýchala. I jeho ženu a dceru

Premiér Andrej Babiš a jeho rodina podstoupili na policii první výslech. Informoval o tom deník Právo s odvoláním na policejní zdroje. Pražští kriminalisté měli Babiše, jeho manželku a dceru vyslýchat tento týden v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

Čtvrteční výslech byl první, který Babiš absolvoval v pozici obviněného - po pěti měsících od druhého rozhodnutí Sněmovny o vydání. Policii podával vysvětlení už dříve, fakticky ale nešlo o výslech, protože zatím nebyla vznesena obvinění.

Babiše podle informací deníku vyslýchal ve čtvrtek pražský kriminalista Pavel Nevtípil, který kauzu vyšetřuje. Premiér měl vinu i jakékoliv nezákonné jednání odmítnout. Schůzka prý proběhla korektně, byla poměrně krátká.

Na policejní stanici už v pondělí musela Babišova manželka Monika. V pátek přišla na řadu dcera předsedy hnutí ANO z prvního manželství Adriana Bobeková. I ona byla vyslýchána poprvé. Obě ženy vinu rovněž odmítly.

V souvislosti s čerpáním evropských dotací na výstavbu a provoz farmy Čapí hnízdo je obviněno sedm lidí. Policie aktéry podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Babišovi hrozí až deset let vězení.

Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, poté se přeměnila na akciovou společnos a v létě 2008 získala dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, který v týdnu dostala od ROP Střední Čechy prodlouženou lhůtu k dobrovolnému vrácení dotace. Případem se zabývá i evropský úřad OLAF.