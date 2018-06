Stinná stránka Trumpových fiskálních stimulů

Ekonomický růst v USA by mohl výrazně zpomalit po vypršení Trumpových obrovských fiskálních stimulů, které mají skončit zhruba za dva roky. Varoval před tím bývalý šéf americké centrální banky Ben Bernanke.

Podle Bernankeho stimuly v hodnotě až 1,5 miliardy dolarů v daňových škrtech pro fyzické a právnické osoby společně se zvýšenými vládními výdaji o cca 300 miliard dolarů ztěžují situaci americkému FEDu, protože tyto stimuly přicházejí v době rekordně nízké nezaměstnanosti a solidního hospodářského růstu.

„Tyto stimuly jsou velice špatně načasované, protože ekonomika je již v plné zaměstnanosti,“ řekl ve čtvrtek Bernanke na konferenci ve Washingtonu. „Pobídky sice letos a příští rok trochu pomohou americké ekonomice, ale už v roce 2020 se ekonomický růst zastaví a půjde dolů,“ dodal.

Pokud by měl Bernanke pravdu, načasování by bylo pro současného amerického prezidenta Donalda Trumpa velmi zlé. V roce 2020 se budou konat další prezidentské volby a pokud by ekonomika prudce zpomalila, Trump by pravděpodobně nebyl znovu zvolen. Prezident tak označil současnou situaci v USA za „nejlepší v historii“, i když HDP v minulosti již rostlo mnohonásobě rychleji.

Kongres předpokládá, že růst HDP bude v roce 2018 na úrovni 3,3 %, avšak v následujícím roce již jen 2,4 %. V roce 2017 rostl o 2,6 %. Předpovědi Kongresu jsou mírně optimističtější než ty od centrální banky.

Centrální banka pokračuje ve zvyšování sazeb a utěsňování měnové politiky, a právě to je jeden z možných problémů do budoucna - vysoké sazby totiž zastaví hospodářský růst. FED navíc předpokládá rychlejší růst inflace, což by mohlo znamenat ještě rychlejší tempo růstu cen než dosud. K tomuto se jako bonus měnová křivka zplošťuje a krátkodobé sazby rostou více než dlouhodobé. Když se v minulosti krátkodobé dostaly nad dlouhodobé, pokaždé v americké historii následovala s odstupem času recese. Pokud FED udrží současné tempo zvyšování sazeb, inverzní křivka by mohla nastat už počátkem roku 2019.

Zatím však situace nevypadá tak tragicky a akcie pokračují v růstu, přičemž americký makro kalendář stále obsahuje velmi dobrá čísla. Na zpomalení ekonomiky si tak ještě počkáme, otázka pak nezní ani tak jako kdy přijde, ale jak velké bude.