Perly týdne: My se přehříváme, globální ekonomika a prodeje Applu chladnou

Trhy, ekonomika, politika – Globální brzda a test Trumpem

Globální ekonomika brzdí, zatím žádné drama: Investiční společnost Pictet ve své nové analýze hovoří o tom, že letošní rok by se mohl stát rokem zlomovým. Tvrdí, že zhoršování globálního sentimentu se již promítá do tvrdých dat a ve druhém čtvrtletí se dá očekávat „inflexní bod v růstu světového produktu“. Mezinárodní obchod totiž ukazuje, že kontrakce probíhající ve vyspělých ekonomikách se již začíná rozšiřovat i do rozvíjejících se zemí. „V tuto chvíli není zhoršující se situace ve světové ekonomice znepokojivá, ale další pokles sentimentu v korporátním sektoru by v následujících měsících nevyhnutelně vedl ke snižování odhadů letošního růstu HDP“, píše Pictet.

Pozornost si podle analytiků společnosti zaslouží i vývoj inflace. Cenové tlaky se totiž ve vyspělých zemích v dubnu a květnu po předchozí slabosti stabilizovaly a v květnu došlo i ke stabilizaci inflačních tlaků v rozvíjejících se zemích. S ohledem na slábnoucí tempo globálního růstu to může být považováno za překvapivý vývoj. Vysvětlení ale spočívá v setrvačnosti inflace a v následujících měsících se tak dá ve vyspělých ekonomikách čekat posun inflace nad 2 % (nyní se nachází na 1,7 %). Příčinou je „oživení tradiční Phillipsovy křivky a vývoj cen energií“.

Pictet ve své analýze klade důraz na vývoj globálního PMI výrobního sektoru a PMI v jednotlivých regionech. Jak ukazuje následující graf poslední měsíce a týdny přinesly v podstatě plošné zhoršení, i když indexy se stále drží nad hodnotou 50, což značí pokračující expanzi:

Trump jako test odolnosti: CNBC tvrdí, že Barack Obama těžce nesl zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a tvrdil, že on přivedl ekonomiku do stavu, z kterého bude nyní těžit právě Trump. CNBC čerpá z nové knihy Obamova poradce Bena Rhodese pojmenované The World as It Is. Podle ní byl Obama zklamán, že americké voliče „nezajímají fakta, stačí jim jen komiksová postavička“. Rhodes tvrdí, že pokud by teoreticky kandidoval i Obama, volby by vyhrál, protože „s novou generací má více společného, než Trump“. Obama prý po zveřejnění výsledků voleb řekl, že nyní Spojené státy zjistí, jak odolné jsou instituce v USA i po celém světě.

Byznys – hybridní letadla a transformace Applu

Hybridní letadla už jsou za rohem: Boeing podpořil startup Zunum Aero a jeho plány na výrobu a prodej prvního hybridního letadla. To by mělo být na trh uvedeno v roce 2022 a podle Bloombergu by tím začala nové éra letů na kratší vzdálenosti. Letadla by měla používat společnost JetSuite, která by jich měla provozovat asi 100. V každém z nich by mohlo být přepravováno 12 cestujících. Tuto společnost zase podporují aerolinky Qatar Airways.

Nová hybridní letadla by měla mimo jiné řešit problém s hlukem při startování, který vydávají tradiční letecké motory. Budou totiž používat elektromotory a spalovací motory poslouží jen jako záloha. V křídlech nebude uskladněno palivo, ale budou tam uloženy baterie. Zunum očekává, že celá technologie projde rychlým vývojem, pomoci by k tomu měl rozvoj elektromobilů. Podle Bloombergu pracuje s podobnými koncepty i evropský Airbus, či partnerský projekt mezi EasyJet, americkou armádou a NASA.

Šéf společnosti Zunum Ashish Kumar tvrdí, že JetSuite má „dlouhou průkopnickou tradici v letectví“ a tudíž je pro jeho společnost ideálním partnerem. Zunum plánuje dodat pro JetSuite jak menší letadla, tak větší verzi pro letecký program JetSuiteX. První typ by měl mít dolet 700 mil, druhý 1 000 mil.

Úpadek Facebooku: Američtí teenageři prý hromadně opouštějí Facebook, dávají přednost YouTube a Snapchatu. Podle některých odhadů by tato sociální síť proto letos mohla přijít o dva a půl milionu uživatelů ve věku do 25 let. Nová studie americké společnosti Pew Research Center, o které hovoří The Guardian, tvrdí, že asi 85 % dotázaných ve věku mezi 13 až 17 lety používá YouTube, 72 % Instagram, 69 % Snapchat a pouze polovina Facebook. Ten mnohem častěji využívají mladí lidé ze sociálně slabších rodin.

Kam se vydá Apple: CNBC poukazuje na novou analýzu banky UBS, která tvrdí, že Apple je spíše jako Nike a ne jako Nokia. Banka zvýšila cílovou cenu pro akcie Applu ze 190 na 210 dolarů a důvodem má být „prémiová značka firmy“. UBS na základě vlastního průzkumu tvrdí, že na trhu panuje slabší ochota kupovat iPhony, ale měnící se složení prodejů by mohlo udržet průměrné prodejní ceny na stabilní, či dokonce mírně rostoucí úrovni. Valuace Applu by podle banky mohla časem růst, protože firma je „vnímána spíše jako Nike a ne jako Nokia“.

„V dohledu sice není žádný nový převratný produkt. Apple má ale konzistentní frančízu, která mu umožňuje být flexibilní a to by mohlo tlačit PE nahoru. Podle nás se investiční příběh posouvá od množství prodaných iPhonů k mírnému růstu taženému hardwarem a rychleji rostoucími službami, kde firma realizuje vyšší marže“, píše UBS ve své analýze.

U nás doma – přehřívání a roboti

Netlumené přehřívání: Ihned.cz ve čtvrtek přináší rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem. Ten na konci roku po dvanácti letech odejde z bankovní rady. V květnu jako jediný ze sedmi členů bankovní rady hlasoval pro zvýšení základní úrokové sazby. „Ekonomika má vyčerpané produkční kapacity, jede nad rámec svých konstrukčních možností a jsme svědky růstu reálných mezd, který tu nebyl posledních deset let. Dále předpokládáme, že rovnovážná úroková sazba je mnohem výše, než jak je nastavena dnes. Je tedy jen logické posouvat se k této rovnovážné úrovni rychleji“, uvedl v rozhovoru Hampl a dodal: „V ČNB je obava příliš odskakovat od měnové politiky Evropské centrální banky“.

„V situaci, v jaké jsme, už měla být základní sazba nad jedničkou. Stav, kdy přehřívání ekonomiky cítíme doslova na každém rohu a zároveň žijeme pořád se základní sazbou pod jedničkou, je bezprecedentní. Přitom sám náš model předpokládá, že bychom v této fázi cyklu měli být někde mezi dvojkou a trojkou. Mzdový vlak se rozjel po recesi poměrně pozdě, ale nabírá na obrátkách a možná se jednou bude velmi těžko brzdit. Zkušenost Česka navíc je, že růst mezd se rozjíždí docela pomalu, ale když nepřijde recese, tak ho nedokážeme moc tlumit“, říká bankéř.

Ztrácíme konkurenční výhodu, pomohou jen roboti: Ihned.cz také informuje o konferenci HN Digitální praxe 4.0, kde mimo jiné zaznělo, že „český průmysl už se na levnou pracovní sílu spoléhat nemůže“. Proto by měl vsadit na roboty a další inovativní technologie, které zvýší produktivitu práce. Roboti by prý zaměstnávání lidí ohrozit neměli, ukazuje to vývoj v Německu. „Bez automatizace problém s nedostatkem lidí nevyřešíme“, míní viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar. Šéf tuzemských závodů koncernu Siemens Eduard Palíšek dokonce tvrdí, že „tenhle tlak je prospěšný, protože výrobní firmy vede k nutné modernizaci a odstraňování nezáživné monotónní práce, kterou se méně kvalifikovaní pracovníci museli dosud zabývat“. Podle něj si výrobci musí uvědomit, že pokud s vlastní digitalizací dobrovolně nezačnou, stejně je k ní dotlačí jejich odběratelé.

„Podstatou Průmyslu 4.0 je digitalizace, získávání ohromného množství digitalizovaných dat z výroby. Žádný podnik ale není izolovaný. Pokud už digitalizace proběhla u firemního odběratele, tak bude totéž chtít také od svých dodavatelů. Český průmysl přitom z většiny dodává konečným výrobcům. Když se tedy tuzemské společnosti do Průmyslu 4.0 nezapojí, přestanou být pro své odběratele atraktivní“, řekl Palíšek.