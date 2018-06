Bernanke: Trumpova fiskální a daňová stimulace přišla ve špatnou chvíli. Ekonomika bude čelit zpomalení

Bývalý šéf Fedu Ben Bernake uvedl, že americká ekonomika čelí vážnému riziku zpomalení poté, co vyprchají pozitivní efekty masivní fiskální a daňové stimulace přijaté administrativou nového prezidenta Trumpa. Podle Bernakeho stimulace v podobě snížení daní pro fyzické osoby a podnikatele v rozsahu 1,5 biliónu USD a další 300 mld. USD daňových škrtů přišla ve velmi nevhodnou dobu vrcholícího ekonomického cyklu a stavu plné zaměstnanosti . Až pozitivní efekty odezní, což bude trvat dejme tomu 2 roky, tak o to silnější může být následný "zpětný ráz". Jeho rozsah je předmětem mnoha odhadů a diskusí.Z pohledu prezidenta Trumpa bude toto časování velmi nepříznivé, protože tou dobou budou probíhat další prezidentské volby Zmíněné kroky také výrazně ztěžují práci centrální banky.Rozpočtový výbor Kongresu odhadoval letos v dubnu, že výše zmíněné reformní kroky akcelerují růst americké ekonomiky v tomto roce na 3,3% a 2,4% v roce 2019 oproti 2,6% růstu v roce 2017. V roce 2020 by už HDP měl růst jen o 1,8%.Samotný Fed odhaduje v roce 2020 růst HDP na úrovni 2%.